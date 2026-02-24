Зоозахиснки розкритикували умови утримання диких тварин на подібних локаціях.

У Таїланді розпочали розслідування після масової загибелі тигрів у двох популярних туристичних парках у провінції Чіангмай, пише The Independent. 72 тварини загинули менш ніж за два тижні, з 8 по 19 лютого, у парках Tiger Kingdom Mae Taeng та Tiger Kingdom Mae Rim ("Королівство тигрів Ме Таенг" та "Королівство тигрів Ме Рім").

Обидва об’єкти є відомими туристичними локаціями, де відвідувачі мають можливість контактувати з тиграми.

За попередніми даними, у зразках було виявлено вірус чуми м’ясоїдних (canine distemper virus) – високозаразне захворювання, яке може вражати різні види хижаків. У частині випадків також зафіксували бактеріальні інфекції.

Туші загиблих тигрів поховали, щоб запобігти можливому незаконному обігу частин тварин на чорному ринку. Парки тимчасово закрили для проведення дезінфекції, а персонал перебуває під наглядом.

Водночас зоозахисні організації розкритикували умови утримання диких тварин у подібних туристичних закладах. На їхню думку, тісний контакт із відвідувачами може підвищувати ризики поширення інфекцій.

Розслідування триває, влада з’ясовує обставини спалаху та можливі порушення санітарних норм.

Вплив війни на природу України

Як писав УНІАН, на Одещині, на території Національного природного парку "Тузлівські Лимани", фотопастки зафіксували, як дивовижні рожеві фламінго, яких також називають феніксами, страждають від війни, яку РФ розв’язала проти України. Через ударні дрони перелякані птахи залишають місця гніздування та не можуть відроджуватися. На відео, яке знято автоматично фотопасткою вдень і вночі, показано як фламінго лякаються "Шахедів" - птахи, почувши дзижчання дронів, кричать і відлітають, залишивши насиджені місця. На землі залишаються кинуті яйця та пташенята, які ще не вміють літати.

