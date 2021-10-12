Острови Фіджі особливо популярні серед багатих туристів.

Острівна курортна держава Фіджі відкриє кордони для вакцинованих туристів.

Про таке рішення оголосив міністр туризму Фіджі Файяз Койя, повідомляє CNN Travel.

"Минуло майже два роки з тих пір, як ми приймали іноземних гостей. І всі ці два роки ми боролися, адаптувалися і готувалися. Сьогодні наша національна авіакомпанія готова, наші готелі та туроператори готові, а фіджійці готові безпечно вітати повернення свыту", – заявив він.

Відзначається, що мандрівникам, які прибуватимуть на Фіджі, необхідно буде пред'явити докази того, що з моменту їхньої другої вакцинації пройшло не менше 14 днів.

Читайте такожМалайзія скасовує заборону на поїздки для повністю щеплених від COVID-19: названо датуКрім того, вони повинні будуть пред'явити результати негативного ПЛР-тесту на коронавірус, щоб в'їхати в країну, а потім зробити ще один тест через 48 годин після прибуття на острови.

Діти віком до 18 років, які не були вакциновані, також допускаються до відвідування за умови, що їх супроводжує вакцинований дорослий.

При цьому весь туристичний бізнес на Фіджі, місцеві жителі та туристи повинні будуть слідувати рекомендаціям, викладеним в плані CareFiji. Мандрівникам також необхідно буде завантажити додаток Care Fiji на свої телефони до прибуття в країну. Вони зможуть використовувати додаток для бронювання готелів і курортів, що відповідають умовам програми.

Туризм на Фіджі

Архіпелаг Фіджі, що являє собою скупчення вулканічних і коралових островів, розташованих в південно-західній частині Тихого океану, розташований в Океанії на сході Меланезії.

Клімат на островах Фіджі океанічний тропічний. Температура тут тримається в межах 20-30 градусів тепла цілий рік, з періодом рясних дощів з листопада по квітень.

Близько 40% валового національного продукту Фіджі припадає на туристичну індустрію. Туристи їдуть сюди за унікальною різноманітною флорою і фауною, самобутньою культурою і незвичайною кухнею, а також пляжним відпочинком на розкішних курортах.

Острови Фіджі особливо популярні серед багатих туристів. Так, минулого літа, попри те, що загалом країна була закрита для іноземних мандрівників, групі з приблизно 30 мільярдерів було дозволено провести на Фіджі три місяці в рамках спеціальної угоди з урядом.

Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, на Фіджі зареєстровано 51 499 випадків зараження коронавірусом і 653 смерті станом на 11 жовтня 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше свої кордони для туристів відкрила Індія, що залишалася закритою півтора року.

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Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марина Григоренко