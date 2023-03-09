Обов'язкове носіння верхньої частини купальника влада Берліна визнала дискримінацією жінок.

Міська влада Берліна дозволила жінкам купатися топлес у всіх міських басейнах. Про це повідомляє офіційний сайт мерії.

Зазначається, що до міської ради надійшла скарга на гендерну дискримінацію. Мешканка Берліна обурилася, що їй не дозволили плавати в басейні з голими грудьми, хоча жодних формальних заборон на це не існує.

Жінка підкреслювала, що загальні правила користування басейнами передбачають носіння "купальних костюмів, наявних у продажу" – без будь-яких уточнень щодо гендерних відмінностей і обмежень.

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У міській раді Берліна розглянули скаргу і вирішили додатково уточнити в правилах, що "особи жіночої статі, а також особи з грудьми, що сприймається як жіночі" не зобов'язані носити верхню частину купальника в міських басейнах.

"Ухвалене рішення створює рівні права для всіх берлінців, будь то чоловіки, жінки або небінарні особи, а також створює правову визначеність для персоналу купальних закладів", – пояснили в мерії.

Боротьба за гендерну рівність в Європі

Влада іспанської Каталонії ще в 2019 році дозволила жінкам не носити верхню частину купальника на території громадських басейнів. Рішення було ухвалено в контексті боротьби з гендерною дискримінацією.

Також минулого року британська авіакомпанія Virgin Atlantic, що належить мільярдерові Річарду Бренсону, скасувала суворі правила щодо робочої уніформи персоналу. Тепер члени екіпажів літаків можуть "висловити свою гендерну ідентичність", як вважатимуть за потрібне.

Але не завжди боротьба за рівність між статями відбувається в настільки "легкій сфері", як носіння одягу певного типу. Так, в Англії всерйоз обговорюють, чи слід зробити бога "гендерно нейтральним". Тема дуже серйозна.

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