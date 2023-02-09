Віряни і так знають, що Бог – не чоловік і не жінка, але не всі готові перестати іменувати його "Отче" і "Він".

Церква Англії вирішила вивчити можливість використання "гендерно-нейтральних" звернень щодо Бога. Навесні буде створена спеціальна комісія, яка детально опрацює це питання, пише The Guardian.

Як розповів єпископ Лічфілда Майкл Іпгрейв, в останні роки церква вже досліджувала питання відмови від іменування Бога в чоловічому роді і переходу на гендерно нейтральну форму.

"Після деякого діалогу між двома комісіями в цій області цієї весни почнеться новий спільний проект з гендерної мови. (...) Ці зміни потребуватимуть повного синодального процесу для затвердження", - пояснив він.

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У даної ініціативи всередині Церкви Англії є як прихильники, так і противники. Останні, визнають непридатність поняття статі щодо Бога, але вказують на смислову важливість використовуваних термінів, що мають гендерне забарвлення.

"Той факт, що Бога називають "Отче", має на увазі, що він не може бути замінений "Матір'ю" без зміни сенсу, так само як не може бути замінений гендерно-нейтральним варіантом", — заявив член Ради єпископів Ян Пол.

Боротьба з гендерними стереотипами

У 2021 році в Україні заборонили рекламу, що експлуатує гендерні стереотипи – твердження або зображення, що говорять про перевагу однієї статі над іншою, і стереотипи про роль чоловіка і жінки.

Одночасно з цим Всеукраїнська Рада Церков виступила проти "нав'язування гендерної ідеології". Таке нав'язування нібито заохочує "силове свавілля" щодо учасників просімейних мітингів та активістів.

Міністерство освіти України вирішило позбутися гендерних стереотипів в українських підручників. У букварі" мити раму " зможе не тільки мама, але і тато.

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