Щоб потрапити на пляжі Кала-Котіччо і Кала-Бригантина на Сардинії, доведеться заплатити по 3 євро з людини в день, а кількість відвідувачів буде обмежена.

З туристів почали брати плату за відвідування двох найкрасивіших пляжів Італії в якості збору за їхнє збереження.

Як пише The Independent, це пов'язано з новими правилами, введеними владою острова Сардинія.

Таким чином, з цього літа відвідувачі популярних пляжів Кала Котіччо і Кала Бригантина на островах Ла-Мадделена біля північного узбережжя Сардинії повинні будуть платити 3 євро з людини в день тільки за те, щоб потрапити на пляжі.

Оскільки острови є національним парком, туристам і без цього доводилося платити близько 25 євро за одноденну поїздку, щоб побачити їх на човні, тож збір за збереження пляжу буде оплачуватися на додаток до вартості туру.

Крім того, влада Сардинії ввела обмеження в 60 туристів в день в двох бухтах, щоб захистити незаймані білі береги і чисті мілини островів від пошкоджень і сміття, викликаних надмірним туризмом.

Місця можуть бути заброньовані туроператором для мандрівників на острови, але є надія, що буде запущено додаток, яке зробить бронювання місця ще простішим. Будь-хто, хто потрапляє на відвідування пляжів без офіційно заброньованого туру та місця для відвідувачів, буде притягнутий до відповідальності.

Варто також відзначити, що за відвідування пляжу Кала Маріолу на східному узбережжі Сардинії вже стягується плата в розмірі 1 євро, а відвідувати його можуть не більше 550 осіб на день. На інших пляжах уздовж східного узбережжя острова також була обмежена кількість відвідувачів, хоча і менш різко. Так, тільки 1600 чоловік в день можуть відвідувати Кала Сізіне, тоді як кількість туристів в Санта-Марія-Наваррезе обмежена 1300 в день.

Як повідомляв УНІАН, раніше італійська Венеція стала першим у світі містом, яке братиме у туристів гроші за відвідування.