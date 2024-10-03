В одному лише невеликому місті Фано з середини серпня 2024 року було зафіксовано понад 100 підтверджених випадків захворювання на лихоманку денге.

В Італії вчені б'ють на сполох через сплеск кількості випадків небезпечної лихоманки денге в популярному курортному регіоні Марке, розташованому на узбережжі Адріатичного моря.

Як пише Euractiv з посиланням на заяву місцевої влади, в одному лише невеликому місті Фано з середини серпня 2024 року було зафіксовано понад 100 підтверджених випадків цієї хвороби, також відомої як "лихоманка перелому кісток" через сильний біль і спазми у деяких пацієнтів. З них 35 хворим знадобилася госпіталізація.

Тим часом, вчені все ще намагаються зрозуміти, чому це прибережне місто з населенням 60 тисяч осіб так сильно постраждало.

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"На щастя, зона зараження дуже мала, оскільки комарі мають обмежене переміщення в 200 метрів", – підбадьорила керівниця досліджень у Відділенні інфекційних захворювань Національного інституту охорони здоров'я Флавія Ріккардо.

Лихоманка денге в Європі

На початку літа 2024 року Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив про швидке зростання кількості випадків лихоманки денге в усій Європі через поширення азіатських тигрових комарів, що розносять це небезпечне захворювання. Загалом попередження було випущено для 11 європейських країн.

Спочатку лихоманка денге була проблемою країн Азії та Південної Америки, де щорічно фіксували мільйони випадків зараження і десятки тисяч смертей. Однак через глобальне потепління останніми роками вона почала поширюватися на південь Європи: тільки в Італії цього року було зареєстровано 500 випадків, згідно з даними Національного інституту охорони здоров'я.

Хоча цього року в країні не було зареєстровано жодного випадку смертей від лихоманки денге, лікарі стурбовані тим, що картина може бути гіршою, ніж здається, оскільки багато безсимптомних випадків залишаються незареєстрованими.

Крім того, в Європі почали дедалі частіше фіксувати випадки захворювання на лихоманку Західного Нілу, яку розносять все ті ж тигрові комарі. У серпні 2024 року це захворювання дісталося і до України.

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