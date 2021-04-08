В'їзд до країни дозволений лише з негативним ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до прибуття. Другий доведеться зробити одразу після прибуття.

З 7 квітня набули чинності оновленні правила в'їзду в Ізраїль.

Про це розповіли у прес-службі українського посольства.

"В'їзд до Ізраїлю дозволений лише в тому випадку, якщо у вас є негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль. Після прибуття до Ізраїлю необхідно буде пройти додатковий ПЛР-тест. Ця вимога поширюватиметься також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію (щеплення) від COVID-19 або документ про одужання від COVID-19", - повідомили в посольстві.

Зазначається, що подати заявку на отримання дозволу на в'їзд до Ізраїлю без проведення ПЛР-тесту на COVID-19 можна буде лише у виняткових випадках.

Окрім того, для отримання дозволу на в'їзд до країни також вимагається чинний медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на COVID-19.

Пасажири, які прибувають в Ізраїль, не більше ніж за 24 години до рейсу повинні заповнити декларацію, де надати свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

"Усі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію у визначеному державою перебування приміщенні (мотель). Тривалість ізоляції становить 14 днів або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними). Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19, не підлягають самоізоляції", - зазначили в посольстві.

Наголошується, що особи, які хворіють на COVID-19, не зможуть сісти на літак.

Іноземці, які вилікувалися від COVID-19 або пройшли вакцинацію, повинні виконувати вимоги Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, зокрема, мати серологічний тест та електронний браслет, що оплачуються коштом іноземця.

Читайте такожNew York Times: Ізраїль вже живе в світі після COVID-19, на що це схоже?Якщо іноземець залишить територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу, наступний в'їзд до країни йому буде заборонено.

В'їзд громадян, які вакциновані або перехворіли на COVID-19, буде дозволено у таких випадках:

якщо це громадянин Ізраїлю або постійний житель Ізраїлю, який проживає за кордоном і має члена сім'ї першого ступеня споріднення в Ізраїлі - тоді він може в'їхати до Ізраїлю для відвідування зі своїм чоловіком/дружиною та дітьми, навіть якщо вони іноземні громадяни;

якщо це іноземець, який має родича першого ступеня споріднення, що проживає в Ізраїлі - тоді він може в'їхати до Ізраїлю для відвідування зі своїм чоловіком/дружиною та дітьми.

Усі іноземні громадяни, які бажають в'їхати в Ізраїль, повинні пред'явити дійсне свідоцтво про одужання від COVID-19 або свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 (крім дітей віком до одного року).

В'їзд до Ізраїлю іноземних громадян, які не були вакциновані чи не перехворіли на COVID-19, буде дозволено, якщо це іноземний громадянин, одружений з ізраїльським громадянином або постійним жителем Ізраїлю та їх неповнолітніми дітьми (шлюб має бути зареєстрований в Реєстрі населення Ізраїлю, мають бути докази про справжні стосунки).

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Автор: Катерина Комолова