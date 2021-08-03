Тим, хто відмовився робити щеплення від коронавірусу, доведеться здати тест на COVID-19 на сьомий день після в'їзду.

Влада Кіпру змінила правила для перебування в країні невакцинованих громадян, які в'їжджають з-за кордону, та іноземців.

Про це йдеться в указі уряду.

Так, тепер, крім тестів безпосередньо перед поїздкою, нещепленим мандрівникам доведеться здавати ПЛР або експрес-тест на COVID-19 і на сьомий день після в'їзду до країни.

Ця вимога не поширюється на тих, хто перехворів на коронавірус протягом останніх 180 днів.

Читайте такожЯкі країни світу відкрили кордони для українців (оновлюється)Даний протокол діє і для громадян Кіпру. Крім того, невакциновані кіпріоти тепер не зможуть здати тест після прильоту до Ларнаки або Пафосу.

Але навіть вакцинованим громадянам, які прибувають з "червоних" країн після здачі тесту доведеться ще й три дні провести в самоізоляції, після чого здати тест повторно.

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Кіпр дозволив громадянам з України в'їжджати з 1 квітня.

Для цього необхідно за 48 годин до вильоту зареєструватися на платформі CyprusFlightPass, де можна завантажити копію COVID-сертифіката англійською мовою.

На сьогодні кіпрська влада визнає вакцини:

Janssen (Johnson & Johnson);

Vaxzervia (AstraZeneca);

Cominarty (Pfizer-BioNTech);

Spikevax (Moderna);

"Гам-КОВІД-Вак" ("Супутник V);

BBIBP-CorV (Sinopharm);

CoronaVac (Sinovac).

Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, отриманий протягом 72 годин до вильоту. Після прильоту доведеться пройти повторний тест.

Прищепилися туристи звільняються від необхідності здавати ПЛР-тести.

Автор: Станислав Кожемякин