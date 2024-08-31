Хоча Лос-Аламос добре відомий, як місце створення перщої атомної бомби, мало хто знав, що навколишні території забруднені радіацією.

До повномасштабного російського вторгнення Зона відчуження Чорнобильської АЕС була однією з найпопулярніших туристичних принад України, зокрема і серед іноземців. На планеті ще є кілька туристичних об’єктів схожого типу, але не завжди туристи розуміють, де вони опинилися.

У середині 1940-х років містечко Лос-Аламос (штат Нью-Мексико) і його околиці стали центром розробки американської ядерної зброї. Як пише The Guardian, до 1963 року так звана "національна лабораторія Лос-Аламоса" викидала радіоактивні відходи в сусідній каньйон, поки Міністерство оборони створювало національний ядерний арсенал. Зрештою місцевість стала настільки насиченою токсичними відходами, що її назвали Кислотним каньйоном.

Кілька років потому Комісія з атомної енергії та Міністерство енергетики США вжили заходів з відновлення, які коштували щонайменше 2 мільярди доларів, і до 1980-х років привели територію у відповідність із федеральними стандартами очищення, щоб вона була безпечною для використання.

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Згодом комісія передала землю округу Лос-Аламос без будь-яких обмежень у використанні, і її перетворили на грунтову стежку, популярну серед байкерів, туристів і бігунів. Десятиліттями люди прибували сюди відпочивати на природі, не розуміючи, що насправді представляє собою це місце.

Нещодавно проведене дослідження показало, що грунт, рослини та вода в каньйоні забруднені "надзвичайною концентрацією" плутонію. Майкл Кеттерер, науковий співробітник Університету Північної Арізони та провідний дослідник проекту, сказав, що рівень плутонію в Кислотному каньйоні в Нью-Мексико та навколо нього був одним із найвищих, які він коли-небудь бачив у загальнодоступній зоні США за свою багаторічну кар’єру.

За його словами, ситуація там подібна до того, що спостерігається на місці Чорнобильської катастрофи. Радіоактивні ізотопи "ховаються у всіх на виду", сказав Кеттерер.

"Це одна з найшокуючих речей, з якими я коли-небудь натрапляв у своєму житті", — сказав він.

Втім науковець визнає, що рівень впливу та безпосередня небезпека для тих, хто користується стежками, є низьким. Кеттерера більше непокоїть те, що тамтешній плутоній може потрапляти у воду, яка зрештою тече в річку Ріо-Гранде. Речовина може бути поглинена рослинами і потрапити в харчовий ланцюг або може бути широко розсіяна в попелі в разі лісової пожежі.

Прихильники громадського здоров'я вже закликали уряд розмістити попереджувальні вивіски для відвідувачів, щоб вони могли прийняти обґрунтоване рішення про використання стежки, забрудненої токсичними відходами.

Інші незвичайні туристичні місця

Як писав УНІАН, Науру, крихітний острів в Тихому океані поблизу екватора, майже не відвідують туристи. І справа не лише у географічній віддаленості, але й в тому, що окологію острова фактично зруйнували роботи з видобутку фосфатів. Ця міні-держава колись була багатшою за нафтові емірати, а тепер жебракує на допомогу світової спільноти.

Також ми розповідали про мальовничий острів в Карибському морі, який жахає туристів своїм минулим. Тут немає жодного готелю, попри непогані пляжі. Проте тут є старі могили рабів і рештки розбитих кораблів.

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