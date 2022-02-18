Останнім часом, не дивлячись на військове напруження, Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів.

Чорнобильську зону відчуження закривають для туристичних відвідувань з 19 лютого 2022 року на невизначений строк.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

"Офіційна причина озвучується як "технічні причини". Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", – написав він.

Водночас Ємельяненко підкреслив, що останнім часом, не дивлячись на військове напруження, Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів.

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"Зваживши всю наявну інформацію, ці люди почуваються в безпеці, знаходячись в Києві та обираючи подорожі Київською областю, зокрема – до Чорнобильської зони", – додав він.

При цьому Ємельяненко наголосив, що в Асоціації чорнобильських туроператорів з розумінням поставилися до рішення тимчасово заборонити відвідування зони туристами.

"Ми поважаємо рішення влади, що піклується про забезпечення безпеки країни. І сподіваємося, що найближчим часом Чорнобильська зона буде відкрита для представників міжнародної спільноти, українців та ЗМІ, що відчувають себе спокійно під захистом ЗСУ на території нашої держави", – зазначив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, також через нову загрозу російського військового вторгнення до України, постраждав ринок авіаперевезень. З 14 лютого 2022 року низка великих міжнародних страховиків відмовилася покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах у повітряному просторі України через загрозу військового вторгнення з Росії.

Через це українські авіакомпанії були змушені повернути частину своїх літаків їхнім власникам до Європи. Втім, попри це більшості авіакомпаній вдалося зберегти польотні програми.