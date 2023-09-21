Також при пабі є міні-готель, який облаштували у будиночку директора школи.

У Великій Британії найкращим пабом країни визнали заклад, що розмістився у переобладнаній будівлі, де раніше була школа. Як пише The Sun, йдеться про заклад під назвою Cholmondeley Arms, що розташований у графстві Чешир.

Зазначається, що будівлю колишньої школи власники пабу Тім і Мері купили у 2011 році. Провівши справді визначну роботу, вони перетворили її на популярний заклад, який пропонує гостям аж 366 видів джину (не кажучи про пиво), а також власне унікальне меню, включаючи десерт "Cholmondeley Mess" і коктейль "Cholmondeley Chaser".

Але стати переможцем Great British Pub Awards вони змогли не через широкий асортимент джину, а через унікальну атмосферу та власний календар подій. Він зокрема включає музичні вечори та тижні тематичного меню.

При пабі є власний міні-готель на шість номерів, обладнаних в окремій будівлі – "будиночку директора". Кожен номер названо на честь одного з колишніх вчителів школи, як от міс Фріттон або містера Чіпса. Вартість проживання в такому номері коштуватиме від 110 фунтів стерлінгів за ніч. У кожному номері є душ або ванна. До комплекту також входить сніданок або ланч у пабі.

"Коли ми відкривалися, я сказав, що ми можемо бути маяком надії для сільських пабів, але тепер ми можемо стати амбасадорами як паб року у Великобританії", – заявив співвласник пабу Тім Берд.

У відгуках на популярному туристичному порталі TripAdvisor люди в захваті від пабу.

"Це просто чудово насолоджуватися сільським пабом, коли все просто ідеально, а власники та персонал просто знають, що вони роблять. Вишукано", – написав один з туристів.

"Шкода, що ми живемо за 2,5 години їзди, але, мабуть, добре, оскільки я хотів би їсти тут постійно!" – зазначає інший.

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