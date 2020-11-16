У пункті пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною відкрито пішохідний рух.
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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Оформлення та пропуск осіб в пішому порядку здійснюється через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» з 14 листопада.
Такі зміни введені у зв’язку з тимчасовим закриттям словацькою стороною пункту пропуску «Велке Слеменце» (з українського боку - «Малі Селменці») та припиненням оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля» (з українського боку - «Малий Березний»).
Також повідомляється, що контрольні операції щодо осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Ужгород» здійснюватимуться з 08.00 до 20.00 (за київським часом).
Транзитний проїзд осіб та рух вантажного автотранспорту як на в’їзд, так і на виїзд, залишається без обмежень та здійснюється цілодобово.
Ситуація з коронавірусом у Словаччині
- Словаччина з 9 листопада 2020 року через ускладнення епідситуації тимчасово обмежила пропуск громадян з України.
- Перед цим, з 4 листопада, Словаччина на кордоні з Україною запустила пілотний проект тестування на антиген до COVID-19.
- З 31 жовтня Словаччина почала масове тестування всіх громадян на коронавірус.
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