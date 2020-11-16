Пішохідний рух відкрито у зв’язку з тимчасовим закриттям словацькою стороною пункту пропуску «Велке Слеменце» та припиненням оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля».

У пункті пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною відкрито пішохідний рух.

Читайте такожУкраїна оновила список "коронавірусних" країн: туристичні Албанія, Єгипет та Туреччина все ще "зелені"

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Оформлення та пропуск осіб в пішому порядку здійснюється через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» з 14 листопада.

Такі зміни введені у зв’язку з тимчасовим закриттям словацькою стороною пункту пропуску «Велке Слеменце» (з українського боку - «Малі Селменці») та припиненням оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля» (з українського боку - «Малий Березний»).

Також повідомляється, що контрольні операції щодо осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Ужгород» здійснюватимуться з 08.00 до 20.00 (за київським часом).

Транзитний проїзд осіб та рух вантажного автотранспорту як на в’їзд, так і на виїзд, залишається без обмежень та здійснюється цілодобово.

Ситуація з коронавірусом у Словаччині

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Костянтин Гончаров