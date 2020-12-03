В Італії обмеження на поїздки триватимуть з 21 грудня і до 6 січня. В Іспанії - з 23 грудня по 6 січня.

Уряди Італії та Іспанії обмежують внутрішні пересування між містами на період Різдва і Нового року. Завдяки цим обмеженням урядовці хочуть запобігти зростанню кількості інфікувань коронавірусом.

Читайте такожВ Італії пропонують заборонити подорожі між регіонами на різдвяні святаУряди Італії та Іспанії анонсували обмеження на внутрішні пересування між містами на період з різдвяних свят і Нового року.

В Італії обмеження на поїздки триватимуть з 21 грудня і до 6 січня. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Зокрема, громадянам країни заборонять поїздки між регіонами Італії. Людям не можа буде їхати навіть до власних будинків на узбережжі чи в горах, а також відвідувати родичів, які живуть в інших містах. Винятки будуть лише для поїздок на роботу, через стан здоров'я та у разі надзвичайних ситуацій. Водночас повертатися до свого основного місця проживання можна буде, передає "Німецька хвиля".

При цьому обмеження стануть ще жорсткішими 25 і 26 грудня та 1 січня 2021 року. В ці дні жителі Італії повинні будуть залишатися у своїх містах та громадах. Тоді також діятимуть винятки для роботи чи надзвичайних ситуацій.

Таким чином Рим хоче запобігти зростанню кількості інфікувань з огляду на побоюванння появи "третьої хвилі" коронавірусу у січні-лютому наступного року.

В Іспанії також обмежують пересування на період зимових свят. Напередодні увечері уряд Іспанії також ухвалив рішення про жорсткіші обмеження на пересування в країні на період з 23 грудня по 6 січня. В цей час людям дозволять залишати свій регіон та перетинати регіональні межі лише для зустрічей з близькими членами родини та друзями. Також будуть винятки для поїздок на роботу та до лікаря. Максимальну кількість учасників 24, 25 та 31 грудня та 1 січня збільшать від шести до десяти людей включно з дітьми.

Крім того, на Святвечір та Новий рік перенесуть початок дії комендантської години на 1:30 ночі. Наразі вона діє практично по всій країні з 23:00 до 6:00 години, при цьому керівники регіонів можуть змінювати її часові рамки.

Коронавірус в Іспанії та Італії

Загалом в Іспанії нараховується більше 1,6 млн заражень коронавірусом, з яких більше 45,7 тис. - це смертельні випадки. Останніми тижнями ситуація з коронавірусом в країні покращується. Із середини листопада кількість заражень на 100 тис. жителів протягом семи днів зменшилася з більш ніж 200 до 102.

З початку епідемії в Італії загалом підтвердили понад 1,6 млн заражень коронавірусом, з них більше 57 тис. смертей.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН