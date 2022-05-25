Правила почнуть діяти з 1 червня.

Влада Німеччини має намір скасувати частину Covid-обмежень на в'їзд. Нові правила набудуть чинності з 1 червня.

Про це пише Reuters.

За словами міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха, до кінця серпня скасують вимогу для тих, хто в'їжджає, пред'являти довідку про щеплення, одужання або COVID-тести.

При цьому туристам з "небезпечних" регіонів доведеться пройти 14-денний карантин, незалежно від вакцинації.

Крім того, в Німеччині планують визнати всі covid-вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Кількість нових випадків коронавірусу в Німеччині почав знижуватися. За минулу добу підтверджено 64 437 випадків, що на 21 815 менше, ніж тиждень тому.

Як повідомляв УНІАН, раніше Данія стала першою країною, яка оголосила про тимчасове припинення програми вакцинації проти COVID-19 через високі показники імунізації та зниження числа інфікованих.

Пізніше Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу і Європейський центр профілактики та контролю захворювань прийняли рішення змінити правила авіаперельотів в Євросоюзі. З 16 Травня більше не треба носити медичні маски в аеропортах і під час перельотів.

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