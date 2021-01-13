Аеропорт "Бориспіль" у 2020 році обслужив на 66% менше пасажирів, ніж роком раніше.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у 2020 році обслужив 5,158 мільйона пасажирів, що на 66,2% менше, ніж у 2019 році.

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Про це повідомила прес-служба аеропорту "Бориспіль".

Кількість обслужених пасажирів на внутрішніх рейсах склала 468,1 тисячі осіб (-57,3% у порівнянні з роком раніше), на міжнародних – 4,69 мільйона (-66,9%).

Зазначається, що кількість обслужених аеропортом рейсів минулого року склала 46 850, що на 57,7% менше, ніж у 2019 році.

Зокрема, кількість міжнародних рейсів скоротилася на 60,6% – до 38 376, внутрішніх - на 36% (до 8 474).

Також прес-служба повідомила, що в грудні аеропорт обслужив 323,7 тисячі пасажирів, що на 69,3% менше, ніж у грудні 2019 року.

Кількість рейсів в грудні скоротилася на 54,2% в річному вираженні.

Що цьому передувало

Кількість авіарейсів у повітряному просторі України, які Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") забезпечило аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, становить 142 047 рейсів, що на 57,6% менше, ніж у 2019 році.

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Автор: Павло Степанець