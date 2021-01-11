Також до літнього сезону лоукостер не літатиме з Харкова та Херсона.

Найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair призупинить польоти по 70% маршрутів з Києва до кінця березня.

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Про це свідчить інформація в системі бронювання авіакомпанії на її сайті.

Відзначається, що до весни Ryanair буде виконувати без перерви тільки три маршрути з аеропорту "Бориспіль" з 30 - до Відня, Берліна і Валенсії.

З лютого Ryanair планує відновити рейси в Краків, Познань, Пафос, Мадрид, Лондон і Манчестер.

Станом на кінець березня маршрутна мережа Ryanair з Києва включатиме 26 пунктів.

Також до літнього сезону лоукостер не літатиме з Харкова та Херсона.

У Львові в авіакомпанії залишився один постійний маршрут - до Лондона. Рейси зі Львова до Болоньї вона відновить з 1 лютого.

Зимова маршрутна мережа Ryanair з Одеси включатиме три рейси: до Кракова, Дюссельдорфа Веце, Гданська. Вони будуть виконуватися з початку лютого.

З 10 січня лоукостер призупинить польоти з Одеси до Кракова на кілька тижнів.

Що цьому передувало

Авіакомпанія Ryanair з 30 березня запускає рейси з Києва до Венеції.

Також Ryanair планує з 30 березня 2021 року запустити рейс Львів - Піза (Італія).

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Автор: Павло Степанець