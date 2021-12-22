Авіаквитки на свята українці найчастіше купували до Європи / фото REUTERS

Цього року найбільш популярними туристичними напрямками серед українців на новорічні свята стали Західна Україна та Європа.

Зокрема, за даними онлайн-сервісу пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar, на новорічні свята вже майже півмільйона українців запланували поїздки з попутниками та на автобусах.

Загалом, зазначають у компанії, у першій половині 2021 року кількість бронювань на платформі в Україні зросла на 18% порівнюючи з докризовим 2019 роком. Серед них 1 з 5 заброньованих місць – це квитки на автобуси.

"Також цього року на новорічні свята кількість карпулінгових поїздок зросте приблизно на 20%. Це пов'язано зі збільшенням кількості вакцинованого населення в Україні й початком пікового для платформи зимового сезону. Також спільні поїздки мінімізують кількість контактів з людьми, що робить їх популярними в посткарантинний період. Пік поїздок очікується на період 21-28 грудня та 3-10 січня", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожЄС скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19При цьому найпопулярнішим напрямком для поїздок на новорічні свята традиційно стала Західна Україна, а топ маршрутів очолюють Яремче і Тернопіль. Загалом у 2021 році кількість карпулінгових поїздок до цих міст зросла на 30%.

Водночас, кияни вирушають не лише до Західної України – у новорічний період на платформі спостерігається зростання запитів на 30% на подорожі до Хмільника, Старокостянтинова та Рівного. При цьому попит на поїздки в Одесу, Чернігів та Харків залишається стабільно високим цілий рік.

Топ 10 карпулінгових напрямків на BlaBlaCar:

  • Київ – Тернопіль
  • Київ – Чернігів
  • Київ – Черкаси
  • Миколаїв – Одеса
  • Луцьк – Львів
  • Київ – Одеса
  • Київ – Прилуки
  • Івано-Франківськ – Львів
  • Житомир – Рівне
  • Львів – Тернопіль

При цьому автобусами українці найбільше користуються між обласними центрами, а також на великі дистанції. Середня довжина поїздок становить 280 км.

Топ 10 автобусних напрямків на BlaBlaCar:

  • Київ – Одеса
  • Київ – Чернігів
  • Харків – Запоріжжя
  • Київ – Харків
  • Запоріжжя – Дніпро
  • Яремче – Львів
  • Київ – Львів
  • Рівне – Львів
  • Дніпро – Київ

Серед міжнародних поїздок в топі BlaBlaCar опинилася Варшава (Польща). Перед новорічними святами попит на поїздки з Польщі в Україну зростає на 50%. За даними платформи, в період новорічних та різдвяних свят помітно збільшується кількість проданих квитків в Україну – на 84% збільшується попит на поїздки з Варшави в Київ і ще на 57% більше українців повертаються до Львова з Вроцлава, ніж протягом року.

Водночас, за даними сервісу пошуку авіаквитків Aviasales.ua, найчастіше на різдвяні канікули цього року українці шукали та бронювали авіаквитки до країн Європи. Також у топ-10 популярних напрямків опинилися ОАЕ та Шрі-Ланка.

Топ 10 країн, куди летять українці на новорічні свята:

  • Італія – ​​11%
  • Грузія – 10%
  • Польща – 10%
  • Туреччина – 10%
  • Іспанія – 7%
  • Угорщина – 7%
  • Чехія – 6%
  • ОАЕ – 4%
  • Шрі-Ланка – 4%
  • Німеччина – 4%

При цьому перше місце серед популярних міст на новорічні свята в 2021 році посів Рим. 

Топ 10 міст, куди летять українці на новорічні свята:

  • Рим
  • Тбілісі
  • Стамбул
  • Будапешт
  • Прага
  • Коломбо
  • Дубаї
  • Барселона
  • Мілан
  • Варшава

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, що туристам підготували Львів, Одеса та Закарпаття на новорічні свята.