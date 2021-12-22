Цього року найбільш популярними туристичними напрямками серед українців на новорічні свята стали Західна Україна та Європа.
Зокрема, за даними онлайн-сервісу пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar, на новорічні свята вже майже півмільйона українців запланували поїздки з попутниками та на автобусах.
Загалом, зазначають у компанії, у першій половині 2021 року кількість бронювань на платформі в Україні зросла на 18% порівнюючи з докризовим 2019 роком. Серед них 1 з 5 заброньованих місць – це квитки на автобуси.
"Також цього року на новорічні свята кількість карпулінгових поїздок зросте приблизно на 20%. Це пов'язано зі збільшенням кількості вакцинованого населення в Україні й початком пікового для платформи зимового сезону. Також спільні поїздки мінімізують кількість контактів з людьми, що робить їх популярними в посткарантинний період. Пік поїздок очікується на період 21-28 грудня та 3-10 січня", – йдеться в повідомленні.
Читайте такожЄС скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19При цьому найпопулярнішим напрямком для поїздок на новорічні свята традиційно стала Західна Україна, а топ маршрутів очолюють Яремче і Тернопіль. Загалом у 2021 році кількість карпулінгових поїздок до цих міст зросла на 30%.
Водночас, кияни вирушають не лише до Західної України – у новорічний період на платформі спостерігається зростання запитів на 30% на подорожі до Хмільника, Старокостянтинова та Рівного. При цьому попит на поїздки в Одесу, Чернігів та Харків залишається стабільно високим цілий рік.
Топ 10 карпулінгових напрямків на BlaBlaCar:
- Київ – Тернопіль
- Київ – Чернігів
- Київ – Черкаси
- Миколаїв – Одеса
- Луцьк – Львів
- Київ – Одеса
- Київ – Прилуки
- Івано-Франківськ – Львів
- Житомир – Рівне
- Львів – Тернопіль
При цьому автобусами українці найбільше користуються між обласними центрами, а також на великі дистанції. Середня довжина поїздок становить 280 км.
Топ 10 автобусних напрямків на BlaBlaCar:
- Київ – Одеса
- Київ – Чернігів
- Харків – Запоріжжя
- Київ – Харків
- Запоріжжя – Дніпро
- Яремче – Львів
- Київ – Львів
- Рівне – Львів
- Дніпро – Київ
Серед міжнародних поїздок в топі BlaBlaCar опинилася Варшава (Польща). Перед новорічними святами попит на поїздки з Польщі в Україну зростає на 50%. За даними платформи, в період новорічних та різдвяних свят помітно збільшується кількість проданих квитків в Україну – на 84% збільшується попит на поїздки з Варшави в Київ і ще на 57% більше українців повертаються до Львова з Вроцлава, ніж протягом року.
Водночас, за даними сервісу пошуку авіаквитків Aviasales.ua, найчастіше на різдвяні канікули цього року українці шукали та бронювали авіаквитки до країн Європи. Також у топ-10 популярних напрямків опинилися ОАЕ та Шрі-Ланка.
Топ 10 країн, куди летять українці на новорічні свята:
- Італія – 11%
- Грузія – 10%
- Польща – 10%
- Туреччина – 10%
- Іспанія – 7%
- Угорщина – 7%
- Чехія – 6%
- ОАЕ – 4%
- Шрі-Ланка – 4%
- Німеччина – 4%
При цьому перше місце серед популярних міст на новорічні свята в 2021 році посів Рим.
Топ 10 міст, куди летять українці на новорічні свята:
- Рим
- Тбілісі
- Стамбул
- Будапешт
- Прага
- Коломбо
- Дубаї
- Барселона
- Мілан
- Варшава
Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, що туристам підготували Львів, Одеса та Закарпаття на новорічні свята.