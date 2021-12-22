У BlaBlaCar та Aviasales.ua розповіли, подорожі до яких міст та країн на Новий рік та Різдво цього року найчастіше бронювали українці.

Цього року найбільш популярними туристичними напрямками серед українців на новорічні свята стали Західна Україна та Європа.

Зокрема, за даними онлайн-сервісу пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar, на новорічні свята вже майже півмільйона українців запланували поїздки з попутниками та на автобусах.

Загалом, зазначають у компанії, у першій половині 2021 року кількість бронювань на платформі в Україні зросла на 18% порівнюючи з докризовим 2019 роком. Серед них 1 з 5 заброньованих місць – це квитки на автобуси.

"Також цього року на новорічні свята кількість карпулінгових поїздок зросте приблизно на 20%. Це пов'язано зі збільшенням кількості вакцинованого населення в Україні й початком пікового для платформи зимового сезону. Також спільні поїздки мінімізують кількість контактів з людьми, що робить їх популярними в посткарантинний період. Пік поїздок очікується на період 21-28 грудня та 3-10 січня", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожЄС скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19При цьому найпопулярнішим напрямком для поїздок на новорічні свята традиційно стала Західна Україна, а топ маршрутів очолюють Яремче і Тернопіль. Загалом у 2021 році кількість карпулінгових поїздок до цих міст зросла на 30%.

Водночас, кияни вирушають не лише до Західної України – у новорічний період на платформі спостерігається зростання запитів на 30% на подорожі до Хмільника, Старокостянтинова та Рівного. При цьому попит на поїздки в Одесу, Чернігів та Харків залишається стабільно високим цілий рік.

Топ 10 карпулінгових напрямків на BlaBlaCar:

Київ – Тернопіль

Київ – Чернігів

Київ – Черкаси

Миколаїв – Одеса

Луцьк – Львів

Київ – Одеса

Київ – Прилуки

Івано-Франківськ – Львів

Житомир – Рівне

Львів – Тернопіль

При цьому автобусами українці найбільше користуються між обласними центрами, а також на великі дистанції. Середня довжина поїздок становить 280 км.

Топ 10 автобусних напрямків на BlaBlaCar:

Київ – Одеса

Київ – Чернігів

Харків – Запоріжжя

Київ – Харків

Запоріжжя – Дніпро

Яремче – Львів

Київ – Львів

Рівне – Львів

Дніпро – Київ

Серед міжнародних поїздок в топі BlaBlaCar опинилася Варшава (Польща). Перед новорічними святами попит на поїздки з Польщі в Україну зростає на 50%. За даними платформи, в період новорічних та різдвяних свят помітно збільшується кількість проданих квитків в Україну – на 84% збільшується попит на поїздки з Варшави в Київ і ще на 57% більше українців повертаються до Львова з Вроцлава, ніж протягом року.

Водночас, за даними сервісу пошуку авіаквитків Aviasales.ua, найчастіше на різдвяні канікули цього року українці шукали та бронювали авіаквитки до країн Європи. Також у топ-10 популярних напрямків опинилися ОАЕ та Шрі-Ланка.

Топ 10 країн, куди летять українці на новорічні свята:

Італія – ​​11%

Грузія – 10%

Польща – 10%

Туреччина – 10%

Іспанія – 7%

Угорщина – 7%

Чехія – 6%

ОАЕ – 4%

Шрі-Ланка – 4%

Німеччина – 4%

При цьому перше місце серед популярних міст на новорічні свята в 2021 році посів Рим.

Топ 10 міст, куди летять українці на новорічні свята:

Рим

Тбілісі

Стамбул

Будапешт

Прага

Коломбо

Дубаї

Барселона

Мілан

Варшава

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, що туристам підготували Львів, Одеса та Закарпаття на новорічні свята.