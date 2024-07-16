Крім Європи, Середземне море омиває популярні туристичні країни Африки та Азії.

Більшості туристів, які планують відпочинок на узбережжі Середземного моря, насамперед спадають на думку країни Європи. Однак також це море омиває береги й інших країн, від Африки до Азії, пляжний відпочинок у яких може бути чудовою ідеєю.

Видання Travel Off Path назвало чотири неєвропейські країни Середземномор'я, відпочинок у яких буде нічим не гіршим, ніж, наприклад, у Греції чи Італії, але, до того ж, обійдеться в рази дешевше.

1. Марокко. Це найзахідніша з держав Північної Африки, берегові лінії якої простягаються як уздовж Атлантичного океану, так і Середземного моря. І хоча остання набагато коротша (близько 511 кілометрів проти 3 тисяч кілометрів), це все одно доволі велике узбережжя, заповнене чудернацькими рибальськими селищами і піщаними пляжами.

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Якщо ви шукаєте альтернативу Іспанії, це місце для вас: Марокко всіяне історичними руїнами, приморськими медінами та розкішними мавританськими палацами, адже колись марокканці, тоді відомі як маври, правили могутньою імперією, що простягалася звідси до Південної Європи.

Не все Марокко має середземноморський характер, але якщо ви відпочиваєте десь між Тетуаном і Надором, ви знайдете ті самі побілені старі міста, фортеці на вершинах пагорбів, екзотичні ринки й жваві пристані для яхт, які ви зазвичай асоціюєте з його європейськими сусідами.

Ну а найприємнішим є те, що Марокко відвідати набагато дешевше, ніж Іспанію та подібні до неї країни: за даними Budget Your Trip, середня денна вартість відпочинку для одного мандрівника в цій африканській країні становить 67 доларів (або 469 доларів за весь тиждень), при цьому особливо недорогими є їжа та проживання.

2. Алжир. Це одна з останніх справжніх прихованих перлин Середземноморського басейну і країна, яку більшість відвідувачів Північної Африки, хоч би якими авантюрними вони були за природою, схильні пропускати через складні візові правила. Але всі ці бюррократичні тортури варті того, що може запропонувати туристам Алжир.

Від побудованого французами колоніального центру міста Алжир до порту Оран зі збереженою османською цитаделлю, що перебував під турецьким впливом, чудових римських руїн Тімгад і диких пляжів Джіджеля – список див Алжиру, як рукотворних, так і природних, воістину нескінченний.

З погляду транспортних витрат, Алжир може бути свого роду незвіданою територією: його відвідує дуже мало туристів, тому оцінки можуть сильно відрізнятися. Але якщо ви мандрівник з обмеженим бюджетом, на тиждень в Алжирі вам цілком вистачить 200 доларів на їжу і ще 350 доларів на проживання в готелі.

3. Туніс. Якщо вас не турбують суворі візові вимоги і ви не заперечуєте проти обмеженого скупчення людей, Туніс може стати ідеальною альтернативою: тут розташовані всесвітньо відомі руїни Карфагена, амфітеатр Ель-Джем зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що поступається за розмірами тільки римському Колізею, і схоже на Санторіні містечко Сіді-Бу-Саїд.

З перерахованих вище країн Північної Африки, Туніс найбільше схожий на Середземномор'я: стародавні бруковані міста, розташовані вздовж блакитної берегової лінії, свіжі морепродукти досхочу і розвинена місцева індустрія гостинності.

Наймоднішим місцем у Тунісі для любителів пляжного відпочинку є приголомшливий курортний острів Джерба, оточений кришталево чистим морем.

Загалом курортний відпочинок у Тунісі дешевший, ніж у Південній Європі, хоча це те саме Середземне море і майже ідентичні погодні умови. Якщо залишити осторонь розкіш, то середня ціна за ніч у готелі там становить усього 52 доларів, а разове харчування в місцевих ресторанах може коштувати всього лише 3 долари.

4. Туреччина. На азійському боці Середземномор'я Туреччина – ідеальне місце для тих, хто полюбляє відпочинок у Греції: тут є стародавні міста для шанувальників історії, як-от Ефес і легендарна Троя, і невеликі прибережні містечка для тих, хто шукає пляжного відпочинку.

В Анталії – перлині Східного Середземномор'я, ви з такою ж вірогідністю натрапите на римські пам'ятники, збудовані 2000 років тому, як і на невимушені кав'ярні, які пропонують повний турецький сніданок менш як за 20 доларів, а вздовж узбережжя Коньяалти не бракує дешевих варіантів розміщення.

У Бодрумі – білосніжному місті з алеями в грецькому стилі можна легко вкластися лише в 46 доларів на їжу на день.

І не варто забувати Стамбул – найпопулярніший напрямок в усій Туреччині: він розташований між Європою й Азією, де гострі османські мінарети змінюються візантійськими церквами, і це, ймовірно, одне з найдешевших міст для відпочинку в світі.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали три країни Європи з найчистішими пляжами. Очолила рейтинг Хорватія, омивана блакитними водами Адріатичного моря.

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