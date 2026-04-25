Мальдіви за копійки: 10 бюджетних 'двійників' райського курорту, про які знають одиниці

Місця з лазурною водою від Італії до Канади.

Мрієте про білосніжний пісок та прозору бірюзову воду, але ціни на Мальдіви "кусаються"? У світі існують приховані перлини, які за красою не поступаються Індійському океану, проте часто коштують значно дешевше, пише Fodor’s Travel.

Як йдеться у публікації, ці десять напрямків від Мексики до Близького Сходу мають пляжі настільки чисті, що вони заслужено отримали прізвисько "Мальдіви" свого регіону.

10 варіантів, якщо захмарний бюджет є перепоною для відпустки мрії.

Відео дня

Мальдіви Південно-Східної Азії: Палаван, Філіппіни

Місце має більш сувору і менш формальну атмосферу.

"Палаван відомий своїми вражаючими вапняковими скелями, прихованими лагунами, кокосовими деревами та незайманими пляжами", – пише авторка.

Курорти El Nido та Sunlight Ecotourism Island Resort пропонують розкіш над водою за частку вартості мальдівських вілл.

Мальдіви Італії: Саленто

В Італії є місце, яке буквально називається Le Maldive Del Salento. Воно не позбавлене бірюзових вод і мальовничих бухт.

Місцевий девіз – "Salentu, lu sule, lu mare e lu lentu", що перекладається як "Саленто – сонце, море і вітер".

Мальдіви Близького Сходу: Дахаб, Єгипет

Ця колишня "мекка" бекпекерів на Синаї є стриманою перлиною піщаних бухт. На відміну від Мальдів, "тут відвідувачі можуть побачити верблюда в місті та з'їсти чудовий фалафель".

Мальдіви Японії: Міякоджіма

Приголомшливий острів на Окінаві пропонує воду кольору "міяко блакитний" та бутик-готелі над водою. На думку авторки, острів особливо гостинний для сімей завдяки мілководдю та спокійній воді.

Мальдівські острови Мексики: Бакалар

Це єдине прісноводне місце у списку, відоме як лагуна Семи Кольорів. Як зазначається у матеріалі, "вода наповнює всі відтінки заходу сонця, що є найкращим фоном під час дешевих тако та текіли".

Мальдіви Південної Азії: Лакшадвіп, Індія

Ці індійські атоли розташовані настільки близько до справжніх Мальдів, що мають ідентичну візуальну схожість. За наявними даними, це місце для тих, хто прагне справжньої самотності, а нові розкішні бунгало мають відкритися тут до кінця 2026 року.

Мальдіви Карибського басейну: Лос-Рокес, Венесуела

Архіпелаг із понад 300 островів відомий найблакитнішими водами та м’якими пляжами. Там немає великих мережевих готелів, натомість мандрівники обирають затишні місцеві будиночки.

Мальдіви Австралії: Острови Вітсанді

Розташовані вздовж Великого Бар’єрного рифу, ці острови захоплюють водою кольору морського скла.

"Хоча Мальдіви – більш плоскі атоли, ці острови зелені та гірські", – пише авторка.

Мальдіви Південної Америки: Фернандо ді Норонья, Бразилія

Морське різноманіття тут вважається неперевершеним, а видимість води сягає 160 футів. Відмічається, що види з прибережних бунгало тут просто неможливо покращити.

Мальдіви "Великої Білої Півночі": Острів Манітулін, Канада

Найбільший прісноводний острів світу в озері Гурон дивує чистими водами, які "якимось чином досі залишаються тропічними" на вигляд.

Єдине про що попереджають, дістатися туди можна поромом або унікальним односмуговим мостом.

Вас також можуть зацікавити новини: