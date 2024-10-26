Однією з найкращих європейських країн для відвідування в жовтні є Мальта. Ця країна відома багатою історією, приголомшливими пейзажами та яскравою культурою.
Острівна держава приваблює туристів особливо в жовтні, оскільки там усе ще тепло і сонячно. Максимальна температура сягає приємних 25 °C - ідеально для любителів пляжного відпочинку і туристів, пише Mirror.
Тим, хто хоче подивитися визначні пам'ятки, є що робити в столиці країни Валлетті. Місто визнане об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і славиться бароковою елегантністю та архітектурною величчю.
Чарівні пляжі, що омиваються кришталево чистою водою, лежать поруч із культурною мозаїкою, на якій закарбовані історичні сліди від стародавніх фінікійців до британського правління. Також у Валлетті є безліч музеїв, церков і палаців.
Чарівність Мальти виходить за межі міських пейзажів, відкриваючи доісторичні чудеса, такі як храми Агар-Кім, вражаючі прибережні скелі та мальовничі рибальські села. А тим, хто хоче здійснити подорож у часі, треба відвідати "Тихе місто" Мдіна із середньовічними вуличками.
Також туристи відзначили те, що на Мальті можна смачно поїсти, насититися історичними місцями і вдосталь накупатися в блакитних водах. При цьому туристи радять неспішно проводити час у країні.
Це все робить Мальту обов'язковим місцем для відвідування для всіх, від любителів історії до тих, хто женеться за сонцем.
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Втомленим від міської метушні варто зазирнути в одне маленьке містечко лише за 20 хвилин їзди від Амстердама. Відомий колекцією історичних вітряків і дерев'яних будинків, Заансе-Сханс - це мальовничий район на річці Заан. Він пропонує відвідувачам зазирнути в життя до промислової революції в країні.