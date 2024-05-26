У музеї розповідаються історії людей, які стали безпритульними.

У Лондоні відкрили музей безпритульності. Така ініціатива є першою у світі. Його відкриття є своєчасним, адже у 2022 році 290 тисяч домогосподарств у Великій Британії звернулися за допомогою через безпритульність, а кількість людей, яких розмістили у тимчасових притулках, збільшилася у два рази за минуле десятиліття. Про це пише Bloomberg.

"Багато людей все ще не можуть отримати доступ до допомоги, а кількість людей, які ночують на вулицях Британії, зросла на 26% за той самий рік. Оскільки орендна плата зростає швидше, ніж базова інфляція, а гостра криза вартості життя лише демонструє ознаки ослаблення, ситуація лише погіршується. Лише за останні три місяці 2023 року кількість людей, які стали бездомними, зросла на 16% по всій країні. Людей, чий досвід досліджує цей музей, не лише не розуміють і часто не беруть до уваги, але й з кожним роком вони стають все більш статистично значущими", - розповіли журналісти.

У цьому музеї замість колекції предметів у скляних вітринах, пропонується інтерактивний досвід, де волонтери розповідають історії, які зібрані завдяки пожертвам їхніх колишніх бездомних власників.

Також колекція музею містить у собі такі буденні предмети, як візки для покупок та поліетиленові пакети. До прикладу, грубий дерев'яний посох з ручкою, який заклеєний скотчем, насправді був імпровізованою заміною милицям, які бездомний залишив в автобусі.

"Колишній власник палиці, який ледве міг ходити по тротуару, знайшов у палісаднику шматок викинутого зрубаного дерева і виявив, що закруглений на кінці стовбур ідеально підходить для його руки", - додають у публікації.

"Ми хочемо трохи перевернути сценарій щодо того, що люди говорять про бездомність. Навколо бездомності багато сенсаційності та жалю, багато наративів жертв. Ми намагаємося цим шоу показати, що насправді в цьому є багато мудрості, багато творчості. І знаєте, коли настане апокаліпсис, саме люди, яких торкнуться ці проблеми, матимуть багато відповідей", - наголосив операційний та виробничий менеджер музею Адам Хеммінгс.

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Раніше повідомлялось, що місто Лопбурі в центральному Таїланді страждає від нашестя диких мавп-мародерів, популяція яких постійно зростає. Через це місцева влада вирішила провести масштабну кампанію з відлову та депортації знахабнілих тварин.

Також археологам вдалося знайти таємничий вхід, який був прихований під поверхнею біля Великої єгипетської піраміди Хеопса, що можуть бути невідомою гробницею, яку збудували 4 500 років тому. Зазначається, що L-подібна споруда розташована на глибині до шести футів (майже 2 метрів) під поверхнею та засипана піском, що, на думку дослідників, було зроблено спеціально після її спорудження, щоб заблокувати вхід до "камери"

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