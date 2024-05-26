Колись мавпи були туристичним магнітом для міста, а тепер стали проблемою.

Місто Лопбурі в центральному Таїланді потерпає від нашестя диких мавп-мародерів, популяція яких постійно зростає. Втомившись від непроханих гостей з джунглів, місцева влада вирішила провести масштабну кампанію з відлову та депортації знахабнілих тварин, пише Independent

Зазначається, що бродячі мавпи вже давно стали символом і головним туристичним магнітом для міста, розташованого за 140 кілометрів на північ від Бангкока. Однак тварини стають дедалі агресивнішими, у мережі широко поширюється кілька відео, на яких вони викрадають їжу у містян і навіть завдають людям тілесних ушкоджень.

Деякі магазини вже змушені торгувати з-за дроту, аби не допустити приматів до товару.

"Коли навколо багато мавп, покупці бояться купувати товар у магазині. Тільки наші постійні відвідувачі не налякані", – сказав продавець на ім’я Супапорн Тантівонг.

Мер міста на ім'я Чамроен Салачіп погоджується, що мавпи, які раніше притягували туристів, тепер шкодять торгівлі, оскільки в магазинах і торгових центрах впали доходи.

Кілька резонансних випадків конфлікту мавп і людей нещодавно переконали владу в Лопбурі, що вони повинні зменшити кількість тварин. Якщо все піде добре, більшість вдастся відловити і пересилити подалі від міста.

"Після завершення нашої операції я проведу велике прибирання в усьому місті й пофарбую всі будівлі, щоб повернути віру людей", — каже мер.

Перший етап плану, запровадженого в п’ятницю, полягає в тому, щоб розставити клітки-пастки по місту і покласти в них улюблені ласощі мавп. Після того, як мавпи звикнуть до нових об’єктів, їхня природна обережність має поступитися голоду.

Повідомляється, що план вже почав працювати, і кілька мавп вдалося впіймати. Але основна робота ще попереду, адже за оцінками вулицями міста бігають близько 2500 мавп. Затримання кількох десятків з них – лише початок.

Відлов триватиме 5 днів і потім, ймовірно, буде повторюватися пізніше. Влада хоче залишити в місті певну кількість мавп, аби зберегти імідж Лопбурі як мавпячого міста Таїланду. Щоправда, виловити мавп точно буде непросто.

"Завдяки інтелекту мавп, якщо деякі з них увійдуть у клітку і їх спіймають, інші зовні не увійдуть у клітку, щоб отримати їжу, тому що вони вже дізналися, що сталося з їхніми друзями", — сказав Патарапол Манееорн, який представляє Департамент національних парків, охорони дикої природи та рослин Таїланду.

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Як писав УНІАН, вчені зрозуміли, навіщо мавпам-носачам потрібні їхні величезні носи. Важливу роль у появі такого еволюційного пристосування зіграло середовище проживання цих тварин.

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