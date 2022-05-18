Музей архітектури та побуду просто неба працюватиме щодня з 9:00.

Національний музей народної архітектури та побуту України "Пирогово" у Києві 18 травня 2022 року, в Міжнародний день музеїв, знову вікривається для відвідувачів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці музею у Facebook.

Графік роботи музею "Пирогово":

понеділок-п'ятниця з 9:00 до 16:00

субота-неділя з 9:00 до 18:00

Графік роботи експозицій музею "Пирогово":

понеділок, четвер, п'ятниця з 9:00 до 16:00

субота-неділя з 9:00 до 18:00

вівторок-середа – інтер’єри зачинені для огляду

Також повідомляється, що 18 травня на честь Міжнародного дня музеїв вхід до музею буде безкоштовним з 9:00 до 15:00.

Зазначимо, Національний музей народної архітектури та побуту України (також популярні назви, що походять від назви однойменного села – "Пирогів", "Музей просто неба в Пирогові") був заснований у 1969 році, а для відвідувачів офіційно відкрився у 1976 році.

На площі 133,5 га тут зберігається 275 архітектурних експонатів народного будівництва XVI-XX століть, зібраних у різних регіонах України, та ще понад 70 тисяч предметів побуту, творів народного мистецтва, знарядь праці тощо. Найцікавішими з експонатів обладнано інтер'єри будівель.

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