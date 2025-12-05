У Мілані власники житла більше не зможуть залишати туристам ключі у вуличних сейфах.

Наприкінці 2024 року влада Італії схвалила заборону на сейфи для ключів (key lock boxes), які орендодавці залишають гостям для самостійного заселення.

Через рік деякі великі італійські міста, які особливо страждають від надмірного туризму, вже застосували цю норму на практиці.

Мілан забороняє скриньки для ключів для самозаселення

Як пише The Independent, влада Мілана випустила директиву для власників об'єктів короткострокової оренди житла, що вимагає прибрати з громадських зон сейфи для самостійної реєстрації.

Відео дня

Хоча ці сейфи для ключів зручні, даючи змогу гостям отримувати доступ до житла без прямого контакту з господарями і заощаджуючи час для обох сторін, вони зіткнулися з критикою. Противники стверджують, що ці пристрої псують зовнішній вигляд і викликають серйозні побоювання з приводу безпеки через відсутність можливості особистої реєстрації.

"Самостійна реєстрація гостей призводить до неналежного використання громадських просторів в інтересах приватних осіб. Ба більше, безконтрольне поширення сейфів може створювати незручності для жителів", – заявив член міланської міської ради Мікеле Альбіані.

Уже з січня 2026 року на власників житла, які не дотримуються цих вимог, накладатимуться штрафи в розмірі до 400 євро, повідомила міська рада.

Аналогічний захід було запроваджено у Флоренції раніше цього року.

Надмірний туризм в Італії

Як раніше повідомляв УНІАН, Італія є однією з найпопулярніших серед туристів країн світу. Однак у великих містах, які особливо відчувають на собі наслідки надмірного туризму, така ситуація викликає невдоволення. Ба більше, зростаюча кількість приїжджих витісняє місцеве населення з популярних міст Італії.

На тлі цього такі популярні міста, як Рим, Венеція і Флоренція, вводять все нові й нові обмеження для туристів. Далі за всіх пішли у Венеції, ввівши плату за в'їзд у місто для одноденних туристів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.