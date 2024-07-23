У 2012 популярну стежку на крутих скелях із захоплюючим краєвидом на Лігурійське море закрили після масштабного зсуву ґрунту.

Пішохідна стежка Чінкве-Терре (Cinque Terre) в Італії, що дістала назву "Шлях кохання" (Via dell'Amore) і титул найромантичнішого маршруту в світі, знову відкриється для туристів із 27 липня 2024 року – через 12 років після зсуву ґрунту у вересні 2012 року, внаслідок якого постраждало четверо австралійських туристів.

Як пише BBC, 800-метрова пішохідна доріжка, прорізана на крутих скелях із захопливим краєвидом на Лігурійське море, до закриття у 2012 році була однією з найпопулярніших ділянок 130-кілометрової мережі стежок, що перетинають "п'ять земель", що власне й дали назву Чінкве-Терре, і з'єднують різнокольорові середньовічні селища Ріомаджоре і Манарола.

За іронією долі, ніхто ніколи не планував будувати "Шлях кохання". Це сьогодні "вертикальні" села Ріомаджоре і Манарола на величних скелях з будинками, розташованими прямо один на одному, як кульки морозива, приваблюють мільйони іноземних туристів. Але спочатку це були прості поселення хліборобів-мореплавців, з'єднані лише стародавньою стежкою через прямовисну вершину, яку було так важко перетнути, що два ізольовані крихітні селища навіть розмовляли різними діалектами.

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Але під час будівництва залізниці між містами Генуя і Спеція наприкінці XIX століття в цих скелях було вирубано ділянки кам'яної стежки для робітників і віслюків, які перевозили матеріали і вибухівку для риття залізничних тунелів. Незабаром місцеві жителі обох селищ вирішили використати ситуацію на свою користь.

"Вони побачили цю ділянку залізниці з боку Ріомаджоре та іншу ділянку з боку Манароли і поставили собі питання: "Чому б нам не створити сполучення?". Будівництво нової пішохідної доріжки почалося 1920 року і завершилося приблизно через 11 років. Мій дідусь Бріціо Бонаніні був одним із тих, хто його побудував. І я так пишаюся цим", – розповіла нинішній мер Ріомаджоре Фабриція Пекунія.

Однак уже незабаром ця плоска і легка для проходження стежка з млосним краєвидом на море на заході сонця і вражаючі скелі над хвилями, що розбиваються приблизно на 30 метрів нижче, стала ідеальним і практичним рішенням для нічного побачення неподалік від середньовічних центрів селищ. Потім анонімний писака написав на кам'яній стіні "Via dell'Amore", тим самим надавши стежці романтичну назву. П'ятдесят років по тому, в 1970-х роках, місцева влада підхопила ідею і встановила лавки, присвячені міфологічним фігурам пристрасті – від Купідона до Ероса.

Єдина заковика: "Шлях кохання" був побудований на крутому схилі гори в регіоні, де часто трапляються зсуви.

"Це явно небезпечний район – дуже красивий район, тому що він розташований на морі – але очевидно небезпечний. Це не збіг, що первісна стародавня стежка була побудована над горою, а не збоку. Зрізання основи схилу неминуче призводить до обвалення", – пояснив геолог з Університету Генуї Франческо Фаччіні.

Весь Чинкве-Терре – це штучна гра з природою. "Це були землі "героїчного виноградарства". Землі суворого і небезпечного землеробства. Чоловіки і жінки працювали на дуже вузьких стежках уздовж непрохідних схилів, і нещасні випадки не були рідкістю", – каже геолог Доменіко Калькатерра з Неаполітанського університету.

Упродовж століть місцеві жителі будували сухі кам'яні стіни, що підтримують тераси, де вирощували оливкові дерева і виноградники. "Це унікальний пейзаж. Він вертикальний, зі 130 км стежок, прокладених людьми, які перетворили гори, щоб обробляти їх і вижити", – додає президентка національного парку Чінкве-Терре Донателла Б'янкі.

З появою туризму в 1950-х роках сільське господарство в цьому районі було закинуте, а доглядом за кам'яними стінами нехтували, в той час як зміна клімату поступово призводила до того, що така сама кількість щорічних дощів концентрувалася в меншій кількості сильніших штормів. Остаточно стежку "добили" два роки зсувів ґрунту і сильних повеней у період з 2011 до 2012 роки, що в підсумку обернулося трагедією. Після цього влада нарешті задумалася над безпекою, однак, щоб знову відкрити 800-метрову доріжку, знадобилося цілих 12 років.

"Ви бачили Лігурію? Це вузький регіон, що круто піднімається над морем. Нам довелося приборкати всю гору і переконатися, що все в цілковитій безпеці", – пояснила міністр туризму Італії Даніела Сантанче.

"Це обійшлося загалом у 22 мільйони євро", – додала мер Ріомаджоре Фабриція Пекунія.

Як відвідати Чінкве-Терре

"П'ять земель" Чінкве-Терре – Монтероссо-аль-Маре, Вернаццо, Корнілья, Манарола і Ріомаджоре – розташовані на території національного парку Чінкве-Терре, внесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і переплетені 48 стежками різної інтенсивності.

Найзручніший спосіб дослідити їх – поїзди Cinque Terre Express, які ходять кожні 20 хвилин і провозять туристів через усі п'ять сіл. Крім того, ці населені пункти можна відвідати на поромі.

Також цей нацпарк можна обійти пішки, роблячи зупинки, щоб скуштувати місцеві делікатеси, як-от тарілки пасти з соусом песто, лігурійську фокаччу та сардини. Чотири стежки парку доступні для людей з обмеженими можливостями.

Відвідувачі зможуть знову пройти "Шляхом кохання", починаючи з 27 липня, забронювавши квиток онлайн або придбавши його в квиткових касах парку. На стежку буде допущено максимум 400 осіб на годину – це нова політика, спрямована на обмеження переповненості.

Наступного року влада обіцяє відкрити невеликий амфітеатр на стежці, де можна буде проводити повноцінні весільні церемонії, проте камерні весілля з невеликою кількістю гостей і без застіль дозволені вже починаючи з цього літа.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Італії відкрився найвищий в Європі пішохідний підвісний міст – висота тибетського мосту між селами Селлано і Монтесанто становить 175 метрів над прірвою.

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