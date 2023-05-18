Влітку 2023 року багато популярних пляжних напрямків у Європі стали ще дорожчими, ніж раніше.

Албанію визнали найбільш доступним за ціною європейським пляжним напрямком для відвідування влітку 2023 року.

Як пише Travel Off Path, цього літа багато популярних пляжних напрямків у Європі стали ще дорожчими, ніж раніше. В результаті такі місця, як французька Рив'єра, грецькі острови або узбережжя Амальфі в Італії, виявилися недоступні для більшості мандрівників.

Найкращі недорогі пляжні напрямки в Європі цього літа

1. Албанія. Ця балканська країна в останні роки зарекомендувала себе як одне з найкращих недорогих пляжних напрямків в Європі. Після того, як Албанія стала вірусною в TikTok, її популярність серед мандрівників зросла, але вона як і раніше залишається сильно недооціненою.

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Пляжі Албанії одні з найкрасивіших в Європі, особливо Саранда і Ксаміл. Це чудові місця для відпочинку, якщо ви шукаєте недорогий пляжний відпочинок цього літа. При цьому розкішні готелі тут доступні менш ніж за 100 доларів за ніч, а звичайні готелі та недорогі гостьові будинки – всього за 30 доларів за ніч.

2. Чорногорія. Це ще одне чудове пляжне місце на Балканах, де туристам не потрібно витрачати багато грошей, щоб чудово провести час. Цю крихітну країну часто затьмарює її більш популярна і дорога сусідка Хорватія.

Тим не менш, Чорногорія має багато чого запропонувати відвідувачам, включаючи прекрасні пляжі, деякі з яких знаходяться на Адріатичному морі, а деякі – у захоплюючій Которській затоці. Будва – один з найпопулярніших пляжних напрямків, відомий своїми чудовими пляжами та нічним життям.

3. Кіпр. Якщо ви шукаєте недорогий середземноморський відпочинок, то цей острів з одними з найкрасивіших пляжів в Європі є відмінним варіантом. Кіпр багато в чому схожий на Грецію, але відпочинок тут в рази дешевший.

Кіпр відомий своїми недорогими курортами та готелями, а також чудовими пляжами, такими як Айя-Напа та Пафос. Це також недооцінене місце призначення, яке ще не набуло популярності серед мандрівників, що робить його ще більш привабливим для відвідування цього літа.

4. Туреччина. Це фантастичне пляжне місце, яке пропонує мандрівникам чудове співвідношення ціни та якості. Найкращі пляжі Туреччини розташовані вздовж Бірюзового узбережжя, також відомого як Турецька Рив'єра. На цій ділянці узбережжя Середземного моря на туристів чекають чарівні міста і приголомшливі пляжі з кришталево чистою бірюзовою водою.

Це також дуже бюджетне місце з розкішними готелями всього за 75 доларів за ніч і безліччю більш доступних варіантів розміщення. Якщо ви хочете відправитися в плавання по Середземному морю, Туреччина також є найдешевшим місцем для цього.

5. Португалія. Ця країна стала надзвичайно популярним напрямком завдяки доступним цінам, чудовій погоді, жвавим містам та чудовим пляжам. Хоча в останні роки Португалія стала дорожчою, вона все ще є найдешевшою країною Західної Європи. Пляжі в регіоні Алгарве на півдні Португалії відомі як найкрасивіші, а міста Лагос і Фару – чудові відправні точки для вивчення регіону.

Літо також є найкращим часом року для початківців серферів, щоб відвідати Португалію, особливо пляжі Пеніше та Ерісейра поблизу Лісабона.

6. Іспанія. Хоча ця країна, як правило, дорожча, ніж сусідня Португалія, вона все ще може бути недорогим місцем для пляжного відпочинку в Європі. Якщо не брати до уваги такі дорогі місця, як, наприклад, Ібіца, Барселона або Марбелья, тут можна знайти безліч пляжів, які будуть цілком доступні за ціною.

Наприклад, помітно дешевше будуть пляжі на півдні Іспанії або на Канарських островах (територія Іспанії біля узбережжя Африки).

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти перерахували 25 популярних лайфхаків для туристів, щоб заощадити на відпочинку.

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