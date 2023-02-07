Найбільш підходящими напрямками для сімейного відпочинку визнали Краків, Лісабон і Дубай.

Авіакомпанія British Airways провела дослідження з метою визначити найкращі місця для сімейного відпочинку. Очолив топ польський Краків.

Щоб знайти ідеальне місце для відпочинку з маленькими дітьми, команда авіакомпанії проаналізувала доступні за різними напрямками варіанти житла, розважальні заходи і ресторани, пише Express.

Зокрема, Краків переміг завдяки великій кількості придатних для туристів з дітьми ресторанів і готелів. Крім того, тут багато цікавих пам'яток і вельми гостинні місцеві жителі, відзначили укладачі топу.

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Топ-10 напрямків для сімейного відпочинку

1. Краків, Польща.

2. Лісабон, Португалія.

3. Дубай, ОАЕ.

4. Нью-Йорк, США.

5. Мадейра, Португалія.

6. Тенеріфе, Іспанія.

7. Мальта.

8. Лансароте, Іспанія.

9. Барселона, Іспанія.

10. Аліканте, Іспанія.

Як повідомляв УНІАН, раніше Грецію визнали країною з найкращими в світі умовами для відпочинку з дітьми. Друге місце в рейтингу дісталося Туреччині, а третє – Португалії. Серед іншого, при складанні рейтингу враховувалися клімат, стан пляжів і особливості місцевої кухні.

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