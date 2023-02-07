Авіакомпанія British Airways провела дослідження з метою визначити найкращі місця для сімейного відпочинку. Очолив топ польський Краків.
Щоб знайти ідеальне місце для відпочинку з маленькими дітьми, команда авіакомпанії проаналізувала доступні за різними напрямками варіанти житла, розважальні заходи і ресторани, пише Express.
Зокрема, Краків переміг завдяки великій кількості придатних для туристів з дітьми ресторанів і готелів. Крім того, тут багато цікавих пам'яток і вельми гостинні місцеві жителі, відзначили укладачі топу.
Топ-10 напрямків для сімейного відпочинку
2. Лісабон, Португалія.
3. Дубай, ОАЕ.
4. Нью-Йорк, США.
7. Мальта.
8. Лансароте, Іспанія.
10. Аліканте, Іспанія.
Як повідомляв УНІАН, раніше Грецію визнали країною з найкращими в світі умовами для відпочинку з дітьми. Друге місце в рейтингу дісталося Туреччині, а третє – Португалії. Серед іншого, при складанні рейтингу враховувалися клімат, стан пляжів і особливості місцевої кухні.
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