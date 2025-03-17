Найгірше іноземцям адаптуватися до життя в Кувейті, Норвегії та Німеччині.

Коста-Рику визнали найдоброзичливішою у світі по відношенню до експатів за підсумками 2024 року. Саме в цій країні Центральної Америки, на думку аналітиків, приїжджим найлегше адаптуватися.

Під час складання свіжого рейтингу від гіда для експатів InterNations враховували такі три основні показники, як "пошук друзів", "культура і привітання" і "місцева дружелюбність". Загалом оцінювали 53 країни світу.

"Коста-Рика – безперечний переможець Індексу легкості облаштування 2024 року. Країна посідає 1-ше місце за двома з трьох підкатегорій і входить до першої десятки за всіма факторами індексу", – зазначають автори дослідження.

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Зокрема, експати почуваються в Коста-Риці дуже бажаними гостями (88% проти 63% у світі) та як вдома (83% проти 58%). Вони також кажуть, що їм легко звикнути до місцевої культури: більше третини (35%) повністю згодні з цим твердженням порівняно з 21% у всьому світі. Крім того, вони оцінюють місцеве населення як найбільш доброзичливе у світі. Фактично, дев'ять із десяти (90%) позитивно оцінюють загальну доброзичливість місцевих жителів (проти 63% у світі) та дружелюбність щодо іноземних резидентів (проти 61% у світі).

При цьому в більшої частини експатів у Коста-Ріці є власна мережа підтримки (71% проти 55% у світі) та повноцінне соціальне життя (67% проти 52%). Майже троє з п'яти (58%) згодні з тим, що в країні легко знайти місцевих друзів, що на 20 відсоткових пунктів вище за середній світовий показник у 38%. Лише 26% опитаних зазначили, що коло їхніх друзів складають переважно інші експати (проти 37% у світі).

При цьому друге місце в рейтингу дісталося Мексиці (Північна Америка), а третє – Філіппінам (Південно-Східна Азія). Єдина європейська країна в першій десятці – Греція, у якої десяте місце.

Десять найкращих країн світу для експатів

Коста-Ріка Мексика Філіппіни Індонезія Бразилія Таїланд Панама Колумбія Кенія Греція

А от найгіршою країною для експатів визнали Кувейт, який стабільно опиняється в десятці найгірших рейтингу від моменту його заснування 2014 року. Лише близько чверті експатів у Кувейті (26%) почуваються там бажаними гостями (порівняно з 63% у світі), тоді як близько половини не відчувають себе в країні як вдома (49% проти 23% у світі) та кажуть, що їм важко звикнути до місцевої культури (47% проти 21% у світі). Експати ставлять Кувейт на останнє місце за рівнем дружелюбності з боку місцевих жителів (53-тє місце), тоді як лише менше чверті (22%) задоволені своїм соціальним життям там (порівняно з 52% у світі). І хоча 57% респондентів у Кувейті кажуть, що вони живуть там уже п'ять років або більше (порівняно з 48% у світі), більшість (53%), як і раніше, дружать тільки з іншими експатами (порівняно з 37% у світі).

Також у трійці найскладніших для адаптації країн світу опинилися Норвегія і Німеччина, оскільки місцеві жителі не поспішають визнавати своїми експатів навіть тоді, коли вони ідеально знають місцеві мови.

Десять найгірших країн світу для експатів

Кувейт Норвегія Німеччина Фінляндія Австрія Швеція Чехія Швейцарія Данія Угорщина

Як повідомляв УНІАН, раніше дослідження InterNations також встановило найдешевші та найдорожчі країни для переїзду у 2024 році.

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