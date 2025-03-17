Коста-Рику визнали найдоброзичливішою у світі по відношенню до експатів за підсумками 2024 року. Саме в цій країні Центральної Америки, на думку аналітиків, приїжджим найлегше адаптуватися.
Під час складання свіжого рейтингу від гіда для експатів InterNations враховували такі три основні показники, як "пошук друзів", "культура і привітання" і "місцева дружелюбність". Загалом оцінювали 53 країни світу.
"Коста-Рика – безперечний переможець Індексу легкості облаштування 2024 року. Країна посідає 1-ше місце за двома з трьох підкатегорій і входить до першої десятки за всіма факторами індексу", – зазначають автори дослідження.
Зокрема, експати почуваються в Коста-Риці дуже бажаними гостями (88% проти 63% у світі) та як вдома (83% проти 58%). Вони також кажуть, що їм легко звикнути до місцевої культури: більше третини (35%) повністю згодні з цим твердженням порівняно з 21% у всьому світі. Крім того, вони оцінюють місцеве населення як найбільш доброзичливе у світі. Фактично, дев'ять із десяти (90%) позитивно оцінюють загальну доброзичливість місцевих жителів (проти 63% у світі) та дружелюбність щодо іноземних резидентів (проти 61% у світі).
При цьому в більшої частини експатів у Коста-Ріці є власна мережа підтримки (71% проти 55% у світі) та повноцінне соціальне життя (67% проти 52%). Майже троє з п'яти (58%) згодні з тим, що в країні легко знайти місцевих друзів, що на 20 відсоткових пунктів вище за середній світовий показник у 38%. Лише 26% опитаних зазначили, що коло їхніх друзів складають переважно інші експати (проти 37% у світі).
При цьому друге місце в рейтингу дісталося Мексиці (Північна Америка), а третє – Філіппінам (Південно-Східна Азія). Єдина європейська країна в першій десятці – Греція, у якої десяте місце.
Десять найкращих країн світу для експатів
- Коста-Ріка
- Мексика
- Філіппіни
- Індонезія
- Бразилія
- Таїланд
- Панама
- Колумбія
- Кенія
- Греція
А от найгіршою країною для експатів визнали Кувейт, який стабільно опиняється в десятці найгірших рейтингу від моменту його заснування 2014 року. Лише близько чверті експатів у Кувейті (26%) почуваються там бажаними гостями (порівняно з 63% у світі), тоді як близько половини не відчувають себе в країні як вдома (49% проти 23% у світі) та кажуть, що їм важко звикнути до місцевої культури (47% проти 21% у світі). Експати ставлять Кувейт на останнє місце за рівнем дружелюбності з боку місцевих жителів (53-тє місце), тоді як лише менше чверті (22%) задоволені своїм соціальним життям там (порівняно з 52% у світі). І хоча 57% респондентів у Кувейті кажуть, що вони живуть там уже п'ять років або більше (порівняно з 48% у світі), більшість (53%), як і раніше, дружать тільки з іншими експатами (порівняно з 37% у світі).
Також у трійці найскладніших для адаптації країн світу опинилися Норвегія і Німеччина, оскільки місцеві жителі не поспішають визнавати своїми експатів навіть тоді, коли вони ідеально знають місцеві мови.
Десять найгірших країн світу для експатів
- Кувейт
- Норвегія
- Німеччина
- Фінляндія
- Австрія
- Швеція
- Чехія
- Швейцарія
- Данія
- Угорщина
Як повідомляв УНІАН, раніше дослідження InterNations також встановило найдешевші та найдорожчі країни для переїзду у 2024 році.
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