99% трафіку припало на сім аеродромів.

У вересні 2021 року аеропорти України обслужили 2,05 млн пасажирів.

Про це повідомила Державіаслужба України.

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За пасажиропотоком у вересні 2021 року в ТОП-3 аеропортів України увійшли аеропорти "Бориспіль", "Львів" та "Київ". Вони прийняли та відправили 1,6 млн пасажирів, що становить 78% від загального авіатрафіку країни.

У число найбільших авіапідприємств України також увійшли аеропорти "Одеса", "Харків", "Запоріжжя" та "Дніпро".

У дану статистику не включений аеропорт "Сімферополь", який знаходиться на території анексованого півострова Крим. Офіційно аеропорт закритий з 2014 року.

Реконструкція злітно-посадкової смуги в "Жулянах":

Аеропорт "Київ" (Жуляни) у 2024 році закриється для реконструкції злітно-посадкової смуги. Будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке матиме міцність PCN 72.

Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 м до 2770 м.

Також один з двох курсів смуги отримає інструментальну систему посадки ILS категорії II ICAO. Це дозволить літакам сідати в "Києві" при видимості не менше 350 м. Зараз в аеропорту працює ILS категорії I ICAO. В результаті польоти припиняються, коли видимість впаде менше ніж 800 м.

Роботи з реконструкції аеродрому також включатимуть посилення покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків, щоб їх могли використовувати більш важкі авіалайнери.

Автор: Олена Коваленко