ЄС відкладе введення нових правил в’їзду через хаос в аеропортах, - FT

Одне з джерел зазначило, що в ETIAS досі залишаються "певні ІТ-проблеми".

Запровадження нової онлайн-системи авторизації подорожей ETIAS для в'їзду до Євросоюз, ймовірно, відкладуть до наступного року. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Причиною можливого відтермінування стало те, що запуск окремої електронної системи прикордонного контролю спричинив труднощі для мандрівників. Йдеться про технічні збої і загальне повільне впровадження нової електронної системи в'їзду/виїзду (EES), яка вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, сканування відбитків пальців і зображення обличчя під час перетину кордону.

Через ці проблеми в окремих аеропортах і на наземних пунктах пропуску утворилися довгі черги, а представники авіаційної галузі попередили про ризик проблем під час літнього сезону. Агентство EU-Lisa, яке відповідає за впровадження ETIAS, визнало, що запуск системи до кінця цього року, як планувалося, більше не є реалістичним.

Відео дня

За даними FT, у середині червня правління EU-Lisa обговорювало перенесення запуску системи на пізніший термін. Двоє співрозмовників зазначили, що правління знову збереться у вересні, щоб визначити новий графік. Представник агентства підтвердив, що 17 червня правління справді розглядало питання введення ETIAS в експлуатацію, але "відтоді жодних подальших рішень із цього питання не ухвалювали".

За визначення дати запуску системи відповідає Європейська комісія, однак вона зможе зробити це лише після того, як EU-Lisa успішно завершить тестування ETIAS. Один зі співрозмовників, знайомий із перебігом обговорень, зазначив, що в ETIAS досі залишаються "певні ІТ-проблеми".

"Спершу потрібно навести лад із EES, а вже потім запускати ще одну систему, яка знову подвоїть черги", – цитує його слова Financial Times.

Європейський комісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер у листі до керівників авіакомпаній поклав відповідальність за проблеми із запуском системи в'їзду/виїзду на уряди країн-членів.

"Інші чинники, не пов'язані з EES, такі як недостатня кількість персоналу або нестача належної інфраструктури, також могли стати причиною затримок", – зазначив Бруннер у листі, з яким ознайомилася газета.

Кілька посадовців ЄС зазначили, що не здивовані труднощами EU-Lisa із дотриманням графіка, адже агентство одночасно керує EES, ETIAS та ще низкою прикордонних інформаційних систем. Один із чиновників припустив, що затримка навряд чи буде тривалою.

"Якщо вони не встигають, то просто попросять ще один квартал або ще місяць", – сказав він.

Втім, інше джерело FT, знайоме з перебігом обговорень, вважає, що запуск системи цього року є "ілюзорним".

Довідка УНІАН. ETIAS – це система для в’їзду громадян, які не потребують візи, що подорожують до будь-якої з 30 країн-членів Європейського Союзу.

Система ETIAS працюватиме за принципом американської ESTA. Вона охопить близько 1,4 млрд громадян країн, які мають право на безвізові короткострокові поїздки до Євросоюзу, зокрема й українців. Дозвіл прив'язується до паспорта мандрівника і чинний три роки або до моменту закінчення терміну дії паспорта.

Перед поїздкою мандрівники повинні будуть подати онлайн-заявку, пройти автоматизовану перевірку безпеки та сплатити збір у 20 євро. Вони зможуть в'їхати до країн Європейського Союзу лише після схвалення заявки й отримання дозволу ETIAS.

Правила в'їзду до ЄС – останні новини

Авіалайнери змушені вилітати з великою кількістю вільних місць, адже частина туристів не встигає на рейси через довгі черги, що виникли після запровадження EES.

У відкритому листі до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн європейські асоціації, які представляють аеропорти та авіакомпанії, заявили, що в окремих пунктах пропуску час очікування на прикордонний контроль у години пік зріс до п'яти годин.

Через це перевізники закликають повністю призупинити роботу системи на період найбільшого туристичного навантаження – у липні та серпні.

Нагадаємо, наприкінці минулого року система EES уже спричинила значні затримки в аеропортах Європи – туристи стикалися з довгими чергами та багатогодинним очікуванням, зокрема в Іспанії та Португалії. На той момент систему запустили лише частково, але авіаційна галузь уже закликала вдосконалити її роботу.

Вас також можуть зацікавити новини: