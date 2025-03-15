Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив нові рейси одразу до семи міст Європи з польського Вроцлава.
Як повідомляється на сторінці перевізника в Instagram, нові рейси літатимуть з Вроцлава за такими напрямками:
- Лондон-Гатвік (Велика Британія) – з червня 2025 року чотири рази на тиждень;
- Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія) – з грудня 2025 року двічі на тиждень;
- Мадрид (Іспанія) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;
- Бухарест-Беняса (Румунія) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;
- Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцарія) – з грудня 2025 року чотири рази на тиждень;
- Ніцца (Франція) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;
- Катанія (Сицилія, Італія) – з березня 2026 року двічі на тиждень.
Також угорський лоукостер додав три напрямки до данського міста Біллунн:
- Вільнюс (Литва) – з липня 2025 року двічі на тиждень;
- Гданськ (Польща) – з червня 2025 року тричі на тиждень;
- Катовіце (Польща) – з жовтня 2025 року тричі на тиждень.
Як повідомляв УНІАН, раніше про свої нові рейси оголосила провідна польська авіакомпанія LOT.
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