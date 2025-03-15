Також угорський лоукостер додав три напрямки до данського міста Біллунн.

Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив нові рейси одразу до семи міст Європи з польського Вроцлава.

Як повідомляється на сторінці перевізника в Instagram, нові рейси літатимуть з Вроцлава за такими напрямками:

Лондон-Гатвік (Велика Британія) – з червня 2025 року чотири рази на тиждень;

Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія) – з грудня 2025 року двічі на тиждень;

Мадрид (Іспанія) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;

Бухарест-Беняса (Румунія) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;

Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцарія) – з грудня 2025 року чотири рази на тиждень;

Ніцца (Франція) – з грудня 2025 року тричі на тиждень;

Катанія (Сицилія, Італія) – з березня 2026 року двічі на тиждень.

Також угорський лоукостер додав три напрямки до данського міста Біллунн:

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Вільнюс (Литва) – з липня 2025 року двічі на тиждень;

Гданськ (Польща) – з червня 2025 року тричі на тиждень;

Катовіце (Польща) – з жовтня 2025 року тричі на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, раніше про свої нові рейси оголосила провідна польська авіакомпанія LOT.

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