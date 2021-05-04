Проведення найбільшого у світі пивного фестивалю Октоберфест знову скасували.
Читайте такожСаудівська Аравія відкриє кордони з середини травняПро це пише DW.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер після зустрічі з бургомістром Мюнхена Дітером Райтером заявив, що як "найглобальніше свято взагалі" Октоберфест знову провести неможливо.
Це пов'язано з ризиком зараження на святі, яке відвідає багато людей.
Уряд землі також рекомендуватиме органам місцевої влади скасувати менші народні свята в окремих населених пунктах.
Довідка УНІАН. Октоберфест - це найбільший пивний фестиваль у світі. Він проходить в Мюнхені з 1810 року наприкінці вересня - на початку жовтня і триває два тижні.
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