У 2020 році масштабний пивний фестиваль скасували через пандемію коронавірусу.

Проведення найбільшого у світі пивного фестивалю Октоберфест знову скасували.

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Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер після зустрічі з бургомістром Мюнхена Дітером Райтером заявив, що як "найглобальніше свято взагалі" Октоберфест знову провести неможливо.

Це пов'язано з ризиком зараження на святі, яке відвідає багато людей.

Уряд землі також рекомендуватиме органам місцевої влади скасувати менші народні свята в окремих населених пунктах.

Довідка УНІАН. Октоберфест - це найбільший пивний фестиваль у світі. Він проходить в Мюнхені з 1810 року наприкінці вересня - на початку жовтня і триває два тижні.

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Автор: Людмила Жерновська