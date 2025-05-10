Аеропорт має тільки один внутрішній рейс, який виконується двічі на день.

Розташований на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії, острів Барра унікальний тим, що на ньому розташований єдиний у світі аеропорт, де рейси приземляються і злітають із пляжу.

Як пише Daily Express, рейси, про які йдеться, мають бути заплановані на час відпливу, який відбувається двічі на день. Він відкриває три злітно-посадкові смуги, позначені дерев'яними стовпами, які зазвичай знаходяться під водою.

Аеропорт має тільки один внутрішній рейс, який виконується двічі на день - одна година і 10 хвилин польоту до Глазго. Рейси авіакомпанії Logan Air виконуються щодня.

Відео дня

Цікаво, що Керолайн МакКуістін - одна з нещодавніх пасажирів, яка подорожувала унікальним маршрутом і поділилася своїм досвідом у соціальних мережах.

На опублікованому відео Керолайн схвильовано дивиться у вікно літака, прикриваючи рот рукою, щоб показати своє здивування від побаченого. Вона написала:

"Це знак, щоб ти летів у єдиний аеропорт у світі, де літак приземляється на пляжі!".

Потім вона повернула камеру до вікна, щоб показати, що побачила. Зовні, коли літак знижувався, готуючись до посадки, було видно кілька островів, розкиданих по яскравій блакитно-зеленій воді, що створювало враження, що це Багами.

Потім вона показала вид із кабіни, оскільки двері були відчинені: два пілоти готувалися до посадки на піщаному пляжі.

"Єдиний у світі регулярний комерційний рейс, де злітно-посадкова смуга - це пляж! І його просто двічі на день накриває приплив! Який досвід!" - додала вона.

У коментарях люди ділилися своїм здивуванням від польоту Керолайн, а багато хто заздрив і хотів би випробувати це сам. Одна людина написала:

"Я чув, як люди виносять стільці, щоб подивитися, як прилітають літаки. Нам у Шотландії так пощастило з нашими неймовірними островами. Ми були в Баррі минулого тижня і дивилися на літаки, але вмираємо від бажання коли-небудь полетіти".

Новини туризму

Острів Пасхи - найбільш ізольоване і найнаселеніше місце на Землі, де проживає менш ніж 7000 осіб. На розташований у південно-східній частині Тихого океану, приблизно за 3200 кілометрів на захід від Чилі, острів рейси, які виконує авіакомпанія LATAM Airlines, відправляються один раз на день зі столиці Чилі Сантьяго. Місцеві називають острів Рапа-Нуї або "Велика Раппа", і дістатися до нього з Чилі літаком можна за шість годин.

Вас також можуть зацікавити новини: