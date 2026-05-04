Мальовничо та недорого: названо найкращі пляжі Албанії для відпочинку цього літа

Албанія може запропонувати туристам пляжі на будь-який смак і бюджет.

Албанія традиційно входить до списку найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку серед українських туристів. Особливо туристів у цій балканській країні приваблюють чудові пляжі та доступні ціни.

Експерти найбільшого у світі видавництва про подорожі Lonely Planet назвали вісім найкращих пляжів в Албанії, на які туристам варто звернути увагу цього літа, залежно від цілей та уподобань.

"Розташовані на березі Іонічного та Адріатичного морів, албанські пляжі варіюються від переповнених (і веселих) місць для вечірок, де ледь вистачає місця, щоб розстелити рушник, до ідилічних затишних бухт, доступних лише на човні. На південному узбережжі Іонічного моря Албанська Рів'єра омивається ніжними бірюзовими хвилями, які покривають затонулі кораблі, ідеально підходящі для дайвінгу. (Дістатися туди можна, прилетівши на грецький острів Корфу, а потім переправившись на поромі до Саранди.) Або відвідайте мальовничіше і суворіше північне узбережжя Адріатики, доступне зі столиці, Тирани", – радять експерти.

Відео дня

При цьому вони нагадують, що пляжі Албанії найбільш популярні в теплі місяці (з червня по вересень), хоча і в травні можна знайти кілька теплих днів без натовпів туристів.

8 найкращих пляжів Албанії для відвідування цього літа

Ксаміл – для насолоди бірюзовими водами. Борш – для тих, кому потрібен особистий простір. Джипе – для усамітненого відпочинку. Друмадес – для музичних фестивалів. Спілле – найкращий пляж у безпосередній близькості від Тирани. Мис Родон – для любителів історії. Веліпоя – найкращий пляж на півночі країни. Дів'якес – для спостереження за дикою природою.

Літній відпочинок на Балканах 2026

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти з подорожей дали туристам кілька порад, яку балканську країну краще вибрати для своєї наступної відпустки – Албанію чи Чорногорію.

Також туристам назвали чотири приховані перлини Хорватії, які варто відвідати цього літа.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.