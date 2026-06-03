В Європі запускають один із найдовших залізничних маршрутів від кордону з Україною

Потяг пересуватиметься між Польщею та Німеччиною через Чехію.

Уже цього літа в Європі з’явиться новий міжнародний залізничний маршрут, який з’єднає одразу кілька країн та стане одним із найдовших прямих рейсів на континенті, повідомляє Euronews.

Чеський приватний оператор Leo Express запускає нове сполучення 25 червня. Маршрут простягнеться більш ніж на 1300 кілометрів і проходитиме через Польщу, Чехію та Німеччину.

Новий рейс стартуватиме у польському місті Перемишль, розташованому неподалік кордону з Україною.

Відео дня

Далі потяг проходитиме через: Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг, Ерфурт. Він завершуватиме маршрут у Франкфурті-на-Майні та аеропорту Франкфурта.

Планується щоденне сполучення в обох напрямках.

Генеральний директор Leo Express Петер Келер заявив, що новий маршрут має не лише транспортне, а й символічне значення.

"Завдяки цьому маршруту ми фактично прибираємо "залізну завісу" між Західною та Східною Європою, поєднуючи важливі європейські центри та забезпечуючи доступ до України", – сказав він.

Розклад нового маршруту

Потяг у західному напрямку вирушатиме з Перемишля о 13:31 та прибуватиме до аеропорту Франкфурта наступного дня о 07:53.

У зворотному напрямку рейс відправлятиметься з аеропорту Франкфурта о 08:27, а прибуття до Перемишля заплановане на 02:23 наступної ночі.

У компанії наголошують, що розклад спеціально синхронізували з міжнародними авіарейсами у Франкфурті.

Що буде доступно пасажирам

Під час подорожі пасажири зможуть користуватися:

безкоштовним Wi-Fi,

розетками для заряджання пристроїв,

кондиціонуванням,

сервісом із напоями та закусками.

Також у Leo Express підкреслюють, що новий маршрут забезпечить пряме сполучення між Прагою, Дрезденом, Лейпцигом, Ерфуртом і Франкфуртом без необхідності пересадок.

Новий люкс-маршрут Австрією

Нагадаємо, у Відні базуватиметься нова залізнична компанія Silverstar Railways, яка позиціонує себе як оператор розкішних туристичних перевезень. Наступного року пасажирам запропонують подорож потягом із сімома зупинками та можливістю придбати пакет all inclusive. Кінцевою точкою маршруту стане регіон Зальцкаммергут – одна з найвідоміших природних зон Австрії, відома своїми озерами та альпійськими горами.

Маршрут працюватиме двічі на тиждень – по вівторках і четвергах – до вересня, після чого його планують адаптувати під зимовий туристичний сезон. Головною родзинкою маршруту стане місто Бад-Аусзеє – мальовниче альпійське містечко, яке порівнюють із декораціями до мультфільму Frozen.

Вас також можуть зацікавити новини: