Зниження ставки ПДВ передбачено на конкретні послуги, зокрема театральні, оперні, музичні вистави, професійним музичним колективам та іншим.

Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, яким зменшуються ставки ПДВ для низки послуг у сфері культури, креативних індустрій і туризму.

За прийняття відповідного законопроекту (№3851) у другому читанні та в цілому проголосували 293 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом передбачається внести зміни до Податкового кодексу України, якими, зокрема, пропонується звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств для юридичних осіб і податком на доходи фізичних осіб для громадян доходи у вигляді цільових культурних грантів, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму і в секторі креативних індустрій у порядку, встановленому законом.

Також звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб суми отриманих фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, культурних грантів за умови їх повного та цільового використання, передбачивши, що у разі неповного використання такого гранту, суми якого повернуто надавачу, або його нецільового використання такі суми визнаються доходом та підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Також передбачається ввести знижену ставку податку на додану вартість у розмірі 7% для стимулювання попиту і розширення доступності суспільно важливих послуг, зокрема до операцій з постачання послуг з показу вистав, постановок, виступів професійних художніх колективів, артистичних груп, акторів і артистів, кінематографічних прем'єр, культурних заходів; показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій в музеях, зоопарках і заповідниках, їх відвідування.

Також законопроектом передбачено застосовувати знижену ставку податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з розповсюдження, демонстрації, публічного оповіщення та публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху.

Крім цього, тимчасово, з 1 січня 2023 до 1 січня 2025 року, звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрації, розповсюдження та показу демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені державною мовою на території України, за умови, що такі національні фільми та іноземні фільми адаптовані відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху.

Також передбачається тимчасово, до 1 січня 2023 року, застосовувати знижену ставку податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що надаються готелями та подібними засобами тимчасового розміщення.

Крім цього, законопроектом продовжується до 1 січня 2025 року дію норми про звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання національних фільмів, постачання робіт та послуг з виробництва національних фільмів; постачання робіт та послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України, з тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, з дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України, зі збереження, відновлення і реставрації національної кінематографічної спадщини.

Хронологія подій

Раніше Рада прийняла закон про державну підтримку для сфери культури, креативних індустрій і туризму.

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Автор: Катерина Жирій