Причина – підвищення аеропортових зборів у низці країн.

Ірландський лоукостер Ryanair за останні кілька місяців скоротив цілу низку маршрутів Європою у відповідь на рішення урядів деяких країн підвищити авіаційні податки і збори.

Зокрема, тепер генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі пригрозив скоротити кількість рейсів авіакомпанії до Франції, якщо уряд країни ухвалить рішення підвищити податки, пише The Independent.

"Франція і так є країною з високими податками, і якщо вона ще більше збільшить і без того високі податки, ми, ймовірно, скоротимо наші можливості", – заявив він минулого тижня.

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Раніше представники найбільшої бюджетної авіакомпанії Європи вже неодноразово заявляли, що повітряний транспорт у регіоні стане ефективнішим, а туризм і трафік у деяких регіонах зростуть, якщо буде знижено авіаційні податки і збори за управління повітряним рухом, а також скасовано обмеження на трафік.

У підтвердженні серйозності своїх намірів Ryanair останнім часом закрила цілу низку маршрутів у таких країнах:

Данія

Наприкінці січня 2025 року лоукостер оголосив, що закриє свою базу з двох літаків в аеропорту Біллунна, а до кінця березня скоротить усі маршрути в місто Ольборг на півночі країни.

У Ryanair пояснили, що ці рішення було ухвалено через плани уряду Данії запровадити авіаційний податок у розмірі до 50 датських крон (приблизно 292 гривні) на кожного пасажира, що вилітає, із січня 2025 року, а також нездатність Біллунда домовитися про конкурентоспроможну довгострокову угоду.

"На жаль, цей згубний авіаційний податок робить Данію (особливо регіональну) безнадійно неконкурентоспроможною порівняно з іншими країнами ЄС, як-от Швеція, Угорщина та регіони Італії, які скасовують авіаційні податки, щоб стимулювати відновлення і зростання перевезень", – заявили представники перевізника.

Італія

Ryanair також оголосила в січні, що планує прибрати один зі своїх літаків, що базуються в Римі, з міжнародного аеропорту Леонардо да Вінчі. Це пов'язано зі зростанням витрат аеропортів і рішенням уряду збільшити муніципальний збір у великих італійських аеропортах з 1 квітня 2025 року.

"Ryanair знову закликає уряд терміново зняти надмірний ліміт польотів у Чампіно з 65 до 130 щоденних рейсів, а також скасувати своє недалекоглядне і регресивне рішення про збільшення пасажирських зборів у великих аеропортах Італії у 2025 році", – заявив топменеджер компанії Едді Вілсон.

Німеччина

У жовтні минулого року Ryanair заявила, що скоротить пропозицію рейсів до Німеччини влітку 2025 року ще на 12%. Як причину компанія назвала нездатність уряду Німеччини знизити авіаційний податок, збори за безпеку та управління повітряним рухом.

Зокрема, лоукостер закриє бази в Дортмунді, Дрездені та Лейпцигу, а також скоротить свої послуги в Гамбурзі на 60%, скасувавши загалом 22 маршрути на літо.

Іспанія

Минулого місяця Ryanair оголосила, що скоротить кількість рейсів в Іспанії приблизно на 800 тисяч місць цього літа, пославшись на "надмірні збори" аеропортів.

Зокрема, авіакомпанія заявила, що припинить роботу в аеропорту Херес на півдні Іспанії та аеропорту Вальядолід на півночі, а також зніме один літак із бази в Сантьяго.

Ryanair також планує скоротити свій трафік до літа 2025 року в п'яти регіональних аеропортах: Віго на 61%, Сантьяго на 28%, Сарагоса на 20%, Астуріас на 11% і Сантандер на 5%.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники Ryanair заявили про початок розробки плану з відновлення польотів в Україну.

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