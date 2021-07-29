Зокрема, компанія виконуватиме рейси в Литву та Італію.

Найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair в серпні запускає дав нових регулярних рейси із Львова в Каунас (Литва) та Венецію ("Тревізо", Італія).

Про це повідомляється на Facebook-сторінці аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

Зокрема, рейси в Каунас будуть виконуватися з 2 серпня щопонеділка та щоп'ятниці, а в Венецію - з 3 серпня щовівторка та щосуботи.

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Окрім цього, з 1 серпня Ryanair планує відновити виконання рейсів із Львова до польського Кракова (щоп'ятниці та щонеділі).

З 3 серпня компанія планує відновити рейси до угорського Будапешта (щовівторка та щосуботи).

З 5 серпня Ryanair має відновити рейси в німецький Дюссельдорф (щопонеділка та щочетверга).

Нагадаємо, у квітні компанія Ryanair представила програму польотів зі Львова на літній сезон цього року, яка передбачає виконання 37 рейсів на тиждень за 17 напрямками.

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Автор: Павло Степанець