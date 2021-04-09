Програма передбачає виконання 37 рейсів на тиждень за 17 напрямками.

Найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair представила програму польотів зі Львова (міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького) на літній сезон цього року, яка передбачає виконання 37 рейсів на тиждень за 17 напрямками.

Читайте такожБюджетна "дочка" Turkish Airlines вперше відкриє рейси в УкраїнуПро це повідомила прес-служба аеропорту «Львів» на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зокрема, 10 нових напрямків для авіакомпанії включають польоти до Барі (Італія), Будапешта (Угорщина), Каунаса (Литва), Неаполя (Італія), Палермо (Італія), Пізи (Італія), Познані (Польща), Турина (Італія) , Венеції (Італія), Вроцлава (Польща).

Також Ryanair відновлює чотири популярних міжнародних рейси зі Львова до Лондона (аеропорт «Станстед»), Кракова і Варшави, Дюссельдорфа (аеропорт «Веце»).

Окремо прес-служба зазначила, що авіакомпанія виконуватиме ще три рейси до італійських міст Мілан (аеропорт «Бергамо»), Болонья і Рим.

У березні авіакомпанія Ryanair повідомила, що з 3 липня запускає два нових рейси з України - з Києва до Кельна (Німеччина) і з Одеси до Барселони (Іспанія).

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Автор: Павло Степанець