Зростаючий інтерес до нього особливо помітний у туристів, які шукають нетрадиційні та непопулярні місця для відпочинку.

Маловідоме італійське приморське місто почало привертати увагу все більшої кількості туристів, які 2026 року мають намір відмовитися від популярних курортів.

Як пише Independent, згідно з новим звітом пошукової системи подорожей Skyscanner, мандрівники все частіше звертають увагу на невеликі, менш відомі напрямки та шукають щось нове за межами відомих міст.

У звіті Skyscanner про туристичні тренди на 2026 рік було виявлено маловідомі місця, які стали користуватися більшим попитом порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Очолює список італійське місто Салерно зі зростанням кількості пошукових запитів на 211%. Хоча однойменна провінція користується великою популярністю у туристів, саме місто часто залишається в тіні інших місць на Амальфітанському узбережжі.

Салерно, розташований на березі Тірранського моря, рясніє пам'ятками, включно з історичними та археологічними пам'ятками, а також набережними і міськими зеленими зонами.

Історичний центр Салерно складається зі середньовічних вуличок, на яких зосереджене нічне життя міста: бари, кафе, ресторани і торгові ряди.

Головна визначна пам'ятка старого міста - Салернський собор, побудований норманами. Там є мозаїка і скульптури, що належать до епохи від Середньовіччя до бароко.

Над Салерно і його затокою, на вершині гори Монте-Бонадієс, височіє середньовічний замок Арекі, звідки відкривається вид на решту старого міста.

У цьому менш відвідуваному місті також розташований один із найбільших міських парків Італії - парк Меркателло, а чотири головні набережні пропонують гостям можливість прогулятися, милуючись затокою.

Салерно - не єдиний європейський напрямок, де спостерігається зростання інтересу: за даними Skyscanner, Більбао привернув на 97% більше уваги в пошукових запитах.

Це іспанське місто відоме тим, що тут розташований музей сучасного мистецтва Гуггенхайма, а також демонструє новаторське поєднання сучасної та традиційної архітектури.

Більш віддалені місця, що залишаються непоміченими, також стали об'єктами уваги. Корор у Палау посів друге місце в списку зі зростанням кількості пошукових запитів на 156%.

Корор, головний торговий центр архіпелагу Тихого океану, служить воротами в іншу частину Палау, яка славиться своїми можливостями для дайвінгу серед сотень коралових рифів.

До п'ятірки найпопулярніших напрямків також увійшли інші місця, які часто не беруть до уваги на користь більш популярних аналогів. Кількість пошукових запитів у місті Кочі в Японії зросла на 106%, а Рабат у Марокко - на 87%.

