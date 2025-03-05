Це містечко славиться величними гірськими краєвидами, альпійським синім озером і казковими замками.

Місто Тун - це місце, через яке проїжджає більшість туристів, що поспішають у Берн або Інтерлакен.

Але варто лише вийти за межі залізничного вокзалу, і туристи побачать чудові краєвиди на засніжені Бернські Альпи праворуч, а також на бірюзові води річки Ааре, а чудернацький центр міста розкинувся віялом попереду, пише експерт з подорожей Демі Перера в колонці для Independent.

Місцеві дуже дбайливо ставляться до природи, тому ви ніде тут не побачите сміття.

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У Туні туристи можуть піднятися канатною дорогою або фунікулером на вершину Нізена або Штокхорна - там є ресторани. Можна навіть узяти напрокат скутери або велосипеди і спуститися вниз по Штокхорну, коли погода буде теплішою.

Вважається, що озеро Тун утворилося під час останнього льодовикового періоду. Навколо озера петляє довга стежка з кавовими точками, ресторанами та лавками.

Старе місто Туна розвивалося протягом XIV і XV століть. Сьогодні Obere Hauptgasse - вузька брукована головна вулиця - заповнена бутіками, ресторанами та кафе. Річка Ааре протікає під деякими її частинами, а дерев'яний міст перетинає Мюлеплац.

"Мюлеплац - найпопулярніше місце зустрічей", - сказала Джилл, студентка з Гільтерфінгена. "Chillounge, El Camino, Parada і Chikka - чудові ресторани. Одна з найкращих літніх розваг - Aareböötle, де люди орендують гумові човни і пливуть звідси до самого Берна. Це займає дві з половиною години", - сказала вона.

Ратуша Туна була побудована в 1500 році і розташована на головній площі, Ратхаусплац, в оточенні історичних будівель. Фулехунг, осінній народний фестиваль, який проходить тут. Легенда свідчить, що Фулехунг, блазень 15-го століття Карла Сміливого Бургундського і Люксембурзького, був переслідуваний вулицями Туна і схоплений солдатами. Фулехунг залишився в Туні відтоді. В останній понеділок кожного вересня він з'являється і біжить вулицями, переслідуючи натовп і роздаючи солодощі дітям.

На Ратхаусплац, міській площі Туна, взимку проходить різдвяний ярмарок, а влітку - концерти просто неба.

Як і в будь-якому чарівному місці, у Туні є свій замок. Щоб дістатися до нього, потрібно подолати крутий підйом на пагорб, з якого відкривається вид на Старе місто, озеро та гори. Ця будівля датується 12 століттям і є об'єктом швейцарської спадщини національного значення. На її п'яти поверхах працює музей з експонатами, які показують 4000 років соціальної та політичної історії Туна. А чудово збережена Лицарська зала є однією з останніх у своєму роді у світі.

Є ще замки Хюнегг, Оберхофен і Шпіц, розташовані на березі серед виноградників і квітників, які відкриваються для відвідувачів у літні місяці. Датовані 7 і 19 століттями відповідно, кожен із них розповідає історію Бернського Оберланда.

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