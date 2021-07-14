SkyUp виконуватиме рейси одразу до трьох міст в Саудівській Аравії - Даммам, Джидда та Ер-Ріяд.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у серпні запускає низку рейсів до Саудівської Аравії з Києва та Львова.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.

Зокрема, авіакомпанія літатиме до Саудівської Аравії за таким розкладом:

"Київ — Даммам — Київ" з 3 серпня, рейси щовівторка.

"Київ — Джидда — Київ" з 8 серпня, рейси по четвергах і неділях.

"Київ — Ер-Ріяд — Київ" з 4 серпня, рейси до Ер-Ріяду щосереди та щосуботи, рейси в Київ щочетверга та щонеділі.

"Львів — Даммам — Львів" з 5 серпня, рейси в Даммам по четвергах, рейси у Львів по п’ятницях.

"Подорож до Саудівської Аравії дозволяє відчути себе першовідкривачем у пошуках незвіданого. Адже країна тривалий час вела закритий для зовнішнього світу спосіб життя. А тепер кожен може познайомитися з культурою цієї країни і дослідити давні пам’ятки, марсіанські пейзажі пустелі і сучасні комфортні міста", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Умови в’їзду в Саудівську Аравію

Для подорожі українцям знадобиться:

Вакциновані мандрівники

Надати сертифікат про повний курс вакцинації (затверджені вакцини: Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дози вакцини, Johnson & Johnson — 1 доза)

Надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду в країну (не розповсюджується на дітей, яким не виповнилося 8 років)

Зареєструватися на онлайн-платформі не пізніше ніж за 72 години до вильоту

Невакциновані мандрівники

Надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду в країну (не розповсюджується на дітей, яким не виповнилося 8 років)

Відбути обов’язковий 7-денний "інституційний" карантин після прибуття у країну

Повторно зробити ПЛР-тест на 1-й та 7-й день перебування на карантині

Авіаперевізник зобов'язаний перевірити наявність у пасажира придбаного карантинного пакету, що охоплює страхування на випадок захворювання на COVID-19, місце проходження карантину та ПЛР-тести на 1-й та 7-й день карантину.

Для комфортної подорожі пасажирам рекомендують перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку напередодні вильоту.

Як повідомляв УНІАН, з 24 липня SkyUp Airlines запускає рейси з Києва до міста Фуншал (Португалія), що на острові Мадейра.

5 липня стало відомо, що Мадейра пускатиме всіх туристів, щеплених будь-якими вакцинами від коронавірусу, а не тільки тими, які схвалені в ЄС. Влада острова заявила, що ті, хто отримав інші щеплення, такі як китайські вакцини Sinovac або індійські Covaxin, зможуть відвідати атлантичні острови.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко