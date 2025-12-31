Через снігопади та аварію на залізниці в Польщі ускладнено рух поїздів

Затримки поїздів на понад годину, заблоковані траси та скасовані авіарейси – Польща оговтується від наслідків сильних снігопадів та масштабної аварії в Прушкові.

Аварія на залізниці в Прушкові та складні погодні умови змусили пасажирів зважати на скасування поїздів та тривалі затримки. Понад годину стояло 16 поїздів. Через снігопади та аварію на залізниці в Польщі ускладнено рух. Поїзди SKM і Koleje Mazowieckie можуть затримуватися через негоду.

Як повідомляє Polsat News, поїзди SKM лінії S1 в обох напрямках можуть затримуватися більш ніж на 30 хвилин. "Ми чекаємо на подальшу інформацію від менеджера з інфраструктури, PKP Polskie Linie Kolejowe", – повідомила Варшавська швидкісна міська залізниця у Facebook до 6:00 ранку.

Ситуація на залізничних маршрутах Польщі

Після 8:00 ранку повідомили, що аварію було ліквідовано. Однак затримки у курсуванні поїздів на залізничних маршрутах все ще виникали, оскільки їхній запланований рух тільки відновлювався. До 11:00 ранку менеджер залізничної інфраструктури PKP PLK оголосив, що рух по всій країні наразі працює безперервно.

Належний залізничний рух відновлено після затримок на таких напрямках: о 8:25 ранку рух між Дзялдувом і Ольштином було повністю відновлено. На ділянці Нідзіца – Ваплево з 4-ї ранку залізничні служби прибирали дерева, що зігнулися під вагою снігу та блокували колії.

До 7-ї ранку поїзди, що відправлялися зі станції в Прушкові, затримувалися. Близько 10:00 ранку поїзди на маршрутах Гданськ – Краків, Варшава – Закопане, Ольштин – Щецин, Перемишль – Свіноуйсьце запізнювалися. Затримки були пов'язані з необхідністю усунення заторів, спричинених сильними снігопадами.

Koleje Mazowieckie також повідомили у середу вранці про труднощі з рухом поїздів на Варшавському залізничному вузлі. "Деякі поїзди можуть затримуватися, скасовуватися, курсувати скороченим або іншим маршрутом, ніж передбачено в розкладі. Час затримок може змінюватися", – йдеться на сайті залізниці.

Транспортний колапс на дорогах та в аеропортах

Через снігопади виникли труднощі і на автомобільних дорогах. Сильні хуртовини спричинили величезні затори. Маршрут S7 у районі Оструди був заблокований. Затор від Гданська до Варшави становив майже 7 км – він простягався від МОП Грабін до Рихнова. У протилежному напрямку, від Варшави до Гданська, автівки стояли майже 16 км – від Ольштинека до Рихнова. У ньому застрягли кілька сотень машин. Речник провінційної поліції в Ольштині Томаш Марковський повідомив у середу вранці, що ситуацію на S7 взято під контроль.

У ніч проти середи Польське агентство аеронавігаційних послуг повідомило, що через погодні умови аеропорт у Модліні тимчасово призупинив авіаційний рух.

Що з погодою в останні дні 2025 року

Як повідомляв УНІАН, в Україну теж з 28 грудня прийшла справжня зимова погода. У багатьох областях оголошено попередження через складні погодні умови. На дорогах – ожеледиця. У західних областях, а також у Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви сильного вітру 25–28 м/с. Оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

Водночас вночі у Сумській, Полтавській та Харківській областях синоптики прогнозують значний сніг. Налипання мокрого снігу очікується вдень на Лівобережжі. На Правобережжі, за даними метеорологів, вночі та вдень пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, очікується хуртовина. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

