Починаючи з 2026 року, в Європі можна буде протягом трьох років спостерігати низку сонячних затемнень. Однак поки Іспанія з жахом очікує на навалу астротуристів, Ісладія навпаки кличе їх на масштабний фестиваль.

Як пише Time Out, фестиваль "Ісландське затемнення" відбудеться з 12 по 15 серпня 2026 року. Усі ці чотири дні святкувань будуть присвячені цьому небесному явищу на півострові Снайфедльснес в Ісландії.

Для країни це велика подія, оскільки останнє затемнення в країні було 1954 року, тож наступного року о 17:47 на ісландців і гостей країни чекають дві хвилини повної темряви, коли сонце і місяць вишикуються в одну лінію. Це дійсно унікальна подія, адже наступного разу вона повториться тільки 2196 року.

Крім того, майбутнє сонячне затемнення ідеально збігається з піком метеоритного потоку Персеїди, а це значить, що у туристів буде можливість стати свідком вражаючих метеорів без загрози світлового забруднення.

Крім спостереження за сонячним затемненням, на гостей фестивалю чекають музика, мистецтво, природа, технології, здоров'я і спілкування – там виступатимуть художники, науковці, музиканти і візіонери.

Відвідувачі зможуть зупинитися в приватному секторі або орендувати житло в Геллісандурі, крихітному рибальському містечку з населенням 450 осіб, відомому як "столиця вуличного мистецтва" Ісландії (тут найвища щільність муралів у країні). Але щоб повністю зануритися в атмосферу, туристам радять придбати абонементи на кемпінг або глемпінг на території фестивалю.

Квитки на фестиваль надійдуть у продаж о 18:00 за київським часом 14 серпня 2025 року на його офіційному сайті.

Як раніше повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок, 13 серпня, у низці регіонів України можна було спостерігати північне сяйво.

