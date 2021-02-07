За словами глави МЗС, Україна хоче започаткувати нові програми мобільності, щоб українці мали більше можливостей подорожувати в США.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що нині спрощення візового режиму для подорожей в США неможливе.

Читайте такожПерша розмова Зеленського та Байдена: у МЗС розповіли про підготовкуЯк передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив у програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода.

Глава МЗС зазначив, що в ході телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном порушив питання міжлюдських контактів.

"Ми б хотіли, щоб навіть попри коронавірус, попри усі обмеження, нам критично важливо підтримувати і розвивати міжлюдські контакти між Сполученими Штатами і Україною", - заявив Кулеба.

Він додав, що йдеться про нові можливості для широкого загалу українців в контексті започаткування програм мобільностей і, зокрема молоді.

"Коли українці зможуть більше подорожувати до Америки, а американці - більше до України. Нам це дуже потрібно", - наголосив Кулеба.

При цьому міністр зауважив, що зараз питання спрощення візового режиму для подорожей в США нереальне.

"Чесно вам скажу, зараз це питання нереальне, тобто, щоб порушити його та одразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо тримати його, і домагатися такого, проте я за те, щоб ставити для себе амбітні, але реалістичні цілі. Тому зараз про безвіз зі Сполученими Штатами не йдеться", - підкреслив глава МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого міністр закордонних справ України Кулеба і державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провели телефонну розмову і домовились зробити більш амбітним партнерство між обома країнами.

Блінкен сказав, що виступає за те, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.

Блінкен запевнив Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

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Автор: Віталій Саєнко