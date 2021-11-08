В'їзд в країну для туристів закрили ще 20 місяців тому.

США відкривають кордони для іноземних туристів. Нові правила набули чинності 8 листопада.

Про це пише ВВС.

Кордони відкрили для жителів понад 30 країн, а саме Бразилії, Китаю, Індії, Ірландії, Південної Африки, Ірану і 26 країн Шенгенської зони.

Для в'їзду в США при собі необхідно мати:

документ, що підтверджує повний курс вакцинації;

негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за три дні до поїздки.

Читайте такожУкраїнські туристи застрягли в Туреччині через смерть учасника групи: у МЗС відреагувалиПри цьому доведеться залишити свою контактну інформацію, щоб у разі необхідності американська влада могла зв'язатися з туристом. Водночас проходити карантин по приїзду не треба.

Туристам, яким з якихось причин не можна вакцинуватися, необхідно мати при собі негативний COVID-тест, зроблений протягом 24 годин перед пред'явленням.

Крім того, мандрівникам нагадали, що в США визнають наступні вакцини від коронавірусу:

BioNTech/Pfizer;

Moderna;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca;

Covaxin;

Sinopharm;

Sinovac.

Читайте такожВ Австрії невакцинованим заборонять ресторани, перукарні та готеліНагадаємо, що заборону на в'їзд до США через коронавірус ввели на початку 2020 року. Він тривав 20 місяців.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 листопада посли держав-членів ЄС підготували рішення Ради ЄС виключити Україну з переліку третіх країн, громадяни яких можуть здійснювати туристичні поїздки в ЄС.

У МЗС України закликає українських громадян активно вакцинуватися і продовжувати сумлінно дотримуватися протиепідемічних вимог, щоб надалі запобігти погіршенню епідемічної ситуації, яка впливає і на свободу пересування.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова