Наразі країнам ЄС рекомендовано відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів при перетині кордонів.

Міністерство закордонних справ України повідомило умови, за яких українські громадяни збережуть можливість подорожувати в окремі країни-члени Європейського Союзу після вилучення України із "зеленого списку".

Як йдеться у заяві МЗС України, 5 листопада посли держав-членів ЄС підготували рішення Ради ЄС виключити Україну із переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС.

Зокрема, це рішення було ухвалене з огляду на поточну епідемічну ситуацію в Україні та загальне погіршення ситуації в Європі.

"Очікується, що Рада ЄС офіційно надасть відповідну рекомендацію наступного тижня. Водночас, остаточне рішення щодо умов здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок громадян України ухвалюють держави-члени ЄС на національному рівні. Враховуючи прогрес у кампаніях з вакцинації по всьому світу, ЄС нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі та рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів при перетині кордонів", – йдеться у заяві.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacВ МЗС роз'яснили, що тимчасові обмеження ЄС не є скасуванням безвізового режиму і стосуються лише туристичних подорожей. Питання відкритих ("зелених") кордонів з ЄС регулюється рекомендаціями Ради ЄС щодо тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки. ЄС регулярно оновлює "зелений перелік" і, в разі поліпшення епідемічної ситуації, ухвалює рішення про повернення тієї чи іншої країни до такого переліку.

При цьому під час ухвалення рішення про збереження країни в "зеленому переліку" Рада ЄС керується такими критеріями:

не більше 75 нових випадків COVID-19 на 100 тисяч жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків

не менше 300 тестів на 100 тис. жителів, проведених за попередні 7 днів

не більше 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за попередні 7 днів

Крім того, до уваги також береться прогрес з вакцинації населення та наявність особливо небезпечних штамів вірусу.

"За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість нових випадків в країнах Євросоюзу за останній тиждень зросла на 6% (майже 1,8 мільйонів нових випадків), а смертність – на 12%", – йдеться у заяві.

Водночас МЗС України закликає українських громадян активно вакцинуватися та продовжувати сумлінно дотримуватися протиепідемічних вимог, аби надалі запобігти погіршенню епідемічної ситуації, яка впливає і на свободу пересування.

Також рекомендується перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту за кордоном на інтерактивній онлайн-карті МЗС.

МЗС також підготувало відповіді на поширені питання про подорожі у 2021 році.

Оновлена інформація про умови перетину кордону з державами-членами ЄС також міститься на спеціалізованому сайті Європейської комісії.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Віталій Саєнко