У новій серії «Світ навиворіт» покаже таємничий храм суфіїв, де виконуються бажання.

У новій серії пакистанського сезону тревел-шоу «Світ навиворіт», яка вийде в суботу, 27 лютого, о 18:20 на каналі «1+1», мандрівники Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв продовжать вивчати традиції містичної течії ісламу - суфізму, а також побувають на небезпечних змаганнях - унікальній пакистанській «Формулі 1».

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Як нагадують у прес-службі «1+1», у минулому випуску «Світ навиворіт» розповів українським глядача про особливі закони життя релігійної течії суфіїв. Дмитро Комаров побував у священних для них місцях, де, за давніми переказами, зустрілися Адам і Єва і причалив Ноїв ковчег. У новій серії команда тревел-шоу вирушить в наймістичніше місце сучасності для суфіїв - храм в місті Карачі.

Це місце не має аналогів не тільки в країні, але і у всьому світі. Пакистанці вірять, що тут виконуються всі бажання. Але хто і якою ціною виконує бажання людей, шокує. Адже в храмі намагаються задобрити не бога, а живих істот - крокодилів.

Зазвичай до священних крокодилів не допускають чужих людей. Але для команди «Світу навиворіт» настоятелі зроблять виняток. Як і свого часу для відомого журналіста і натураліста Стіва Ірвіна, який приїжджав сюди вивчити феномен місцевих крокодилів.

За традицією програми, Дмитро Комаров ризикне перевірити, наскільки небезпечні місцеві крокодили, і чи правда, що вони не можуть напасти на людину.

«Тут крокодил - священна тварина. Йому поклоняються. Знаючи про те, наскільки ці тварини сильні, швидкі і як можуть атакувати, я побоююся за наше з Олександром життя. Заходити до них в клітку дуже страшно », - коментує Дмитро Комаров.

Ведучий також поспілкується з відвідувачами храму і дізнається, чому вони вірять, що тут здійснюються бажання, і що це місце навіть може зцілювати людей.

Після унікального храму команда «Світу навиворіт» поїде далі, щоб побачити ще одне диво Пакистану, де гроші, в буквальному сенсі слова, будуть парити в повітрі, а стати багатим можна всього за 30 секунд. Це неймовірні змагання в провінції Пенджаб, в яких беруть участь тільки найшвидші і сміливі гонщики, а замість автомобілів - гоночні бики.

У Пакистані гонки на биках - дуже древній вид розваги. У день змагання на величезному полі збираються десятки тисяч глядачів, а в кінці гонки гроші «кидають на вітер».

Тут «Світ навиворіт» познайомиться з легендарним «гонщиком», який вже 14 років бере участь в небезпечних змаганнях - і завжди перемагає. Місцевий «Шумахер» спробує навчити ведучого тревел-шоу своєї екстремальної професії, а також покаже весь процес підготовки до змагань.

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Автор: Марина Григоренко