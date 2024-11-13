Проєкт вартістю понад 15 мільярдів доларів планують завершити до 2030 року.

Новий високошвидкісний залізничний маршрут Rail Baltica протяжністю близько 870 кілометрів з'єднає три балтійські столиці – Таллінн (Естонія), Ригу (Латвія) і Вільнюс (Литва).

Як повідомляє The Sun, також маршрут проходитиме через такі великі міста, як Мууга (Естонія), Саласпілс (Латвія) і Каунас (Литва), через кілька аеропортів, зокрема в Ризі, та інших морських портів.

При цьому повідомляється, що естонський термінал планують відкрити в лютому 2028 року.

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Потяги ходитимуть зі швидкістю до 250 кілометрів на годину – швидше, ніж нинішні 80-120 кілометрів на годину.

Потім маршрут планують продовжити і на інші напрямки, такі як Польща та Німеччина. Зокрема, високошвидкісні поїзди ходитимуть із Таллінна до Варшави та з Таллінна до Вільнюса близько чотирьох разів на день, а найдовший маршрут займе близько 6 годин 47 хвилин.

При цьому лінією "Вільнюс – Каунас – Варшава" ходитиме десять поїздів на день, з кількома нічними маршрутами, зокрема "Таллінн – Рига – Каунас – Варшава – Берлін".

Квитки коштуватимуть від 11 до 76 євро залежно від довжини маршруту.

Вартість нової залізничної лінії оцінюють у 15,3 млрд євро, що більше, ніж сума, прогнозована в 2017 році – 5,8 млрд євро. Більше того, є побоювання, що вона може підскочити до 24,8 млрд євро. Однак прогнозується, що економічні вигоди від нового маршруту становитимуть 48 млрд євро.

Перша фаза включатиме один шлях, який планують запустити до 2030 року. Друга фаза включатиме другу колію та додаткові залізничні станції. Підтвердженої дати закінчення другої фази немає.

Більша частина проєкту фінансується ЄС, а витрати зростають через інфляцію, пандемію коронавірусу і війну в Україні.

"Пріоритетним завданням є підключення трьох країн Балтії до європейської залізничної мережі до 2030 року. Це стратегічна необхідність. Нам потрібно зосередити наші зусилля на цьому", – заявила координаторка Європейської комісії Кетрін Траутманн.

Як раніше повідомляв УНІАН, Іспанію та Марокко хочуть з'єднати новим прямим поїздом до чемпіонату світу з футболу 2030 року.

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