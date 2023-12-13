Найбільше снігу взимку зазвичай буває в естонському Таллінні та литовському Вільнюсі.

Різдвяний період виглядає ще більш казковим, якщо навколо лежить сніг. І хоча в останні роки зими в Європі стають все більш безсніжними через глобальне потепління (настільки, що деякі гірськолижні курорти вже довелося закрити назавжди), за прогнозами синоптиків, ймовірно, в цьому році у туристів все ж є шанси потрапити в зимову казку.

Тим часом, компанія Holidu визначила найсніжніші міста Європи, підрахувавши середню кількість снігових днів на місяць взимку в кожному з них, пише видання euronews.com.

Цілком очікувано, в першу п'ятірку потрапили дві балтійські столиці, а також два фінських міста. Однак затесалося серед них і одне німецьке місто.

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П'ять найбільш сніжних міст Європи

1. Таллінн, Естонія – 20,5 снігових днів на місяць.

2. Вільнюс, Литва – 18,5 снігових днів на місяць.

3. Ерфурт, Німеччина – 17,25 снігових днів на місяць.

4. Турку, Фінляндія – 16,75 снігових днів на місяць.

5. Гельсінкі, Фінляндія – 16,5 снігових днів на місяць.

Як повідомляв УНІАН, раніше дослідники британської валютної компанії Eurochange назвали найбюджетніші гірськолижні курорти Європи у 2023 році. Очолив рейтинг болгарський Боровець.

У свою чергу компанія Post Office Money назвала найбільш бюджетні різдвяні напрямки Європи цього року. Очолила рейтинг столиця Латвії – Рига.

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